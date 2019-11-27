Как понять, что вашим отношениям нужна пауза

Иногда бывает, что временный перерыв способен снять эмоциональное напряжение в отношениях пары и помогает разобраться в своих чувствах. Ведь, проведя некоторое время отдельно, вы сможете все обдумать и понять, нужен ли вам ваш партнер.

Однако обратите внимание на тот факт, что чаще всего сделать паузу предлагает тот, кто думает о расставании, передает UkrMedia.

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Пауза в отношениях: для чего она

Для начала, вы должны понимать, что пауза не спасает от проблем. Если у вас возникли какие-то трудности, то они самостоятельно не исчезнут через некоторое время, когда вы будете жить отдельно.

Но без паузы иногда просто невозможно обойтись, ведь это и возможность разобраться в себе. Это может помочь собраться с мыслями и правдиво оценить свое поведение и поступки партнера. Однако мысли о перерыве в отношениях могут символизировать то, что вы хотите расстаться с человеком. Так что, возможно, вам именно это и нужно сделать?



Сделайте паузу в отношениях, если чувствуете, что это действительно нужно / Фото newsdaily

Когда нужно сделать перерыв в отношениях

Если вы перестали понимать друг друга. Иногда люди чувствуют, что что-то пошло не так, вы или вас перестали слушать , время от времени партнер цепляетесь к мелочам и тому подобное.

, время от времени партнер цепляетесь к мелочам и тому подобное. Вам стало скучно друг с другом. Если у вас пропало желание или темы для разговоров, вы не хотите пойти куда-то вместе или спорите из-за фильма, который планируете посмотреть.



Иногда пауза просто необходима в отношениях / Фото newsdaily

Если вы не видите взаимности со стороны вашего избранника. Часто бывает так, что девушка готова идти на уступки, взамен парень хочет сделать все по-своему. И если вы обижаетесь на него, он будто не видит этого.

со стороны вашего избранника. Часто бывает так, что девушка готова идти на уступки, взамен парень хочет сделать все по-своему. И если вы обижаетесь на него, он будто не видит этого. Когда вы понимаете, что все проблемы возникают из-за вас. Партнер может относиться к вам как всегда, а вам хочется чего-то нового . В таком случае нужно сразу разобраться, сделайте перерыв и подумайте.

. В таком случае нужно сразу разобраться, сделайте перерыв и подумайте. Если у вас есть ощущение, что вы в рабстве или заключении. К примеру, ваша вторая половинка не позволяет вам гулять с подругами или пойти куда-то без его ведома и ревнует ко всем знакомым.

Но заметьте, что перед решением сделать паузу, вам нужно поговорить об этом со своим партнером. Кроме того, вы должны оба решить, сколько продлится этот перерыв: оптимальный вариант – месяц.

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Так, пауза в отношениях может вернуть искру между мужчиной и женщиной. Однако будьте готовы и к тому, что она может не спасти вашу пару и плавно перейдет в разрыв.