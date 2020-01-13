Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога

Часто родители не понимают, правильно ли воспитывают своих детей. Они могут сравнивать себя с другими, чтобы понять признаки хороших мам с папами.

Психолог Надене Линден выделила 7 признаков, которые показывают, что у ребенка – крутые родители, пишет издание Mother.ly.

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Признаки, что вы – крутые родители

Ваш ребенок показывает различные эмоции перед вами

Способность ребенка выражать гнев, печаль или страх перед вами является хорошим знаком того, что ему эмоционально безопасно рядом с вами. Зато плохо, когда дети прячут свои эмоции от родителей. Ведь часто это признак большой проблемы в отношениях ребенка с мамой/папой.

Поэтому не закрывайтесь от ребенка и не отвлекайте его от чувств. Внимательно слушайте и старайтесь понять. Это покажет ребенку, что вы можете помочь ему справиться с чувствами и понять его точку зрения.

Ребенок приходит к вам, когда ему больно или когда у него проблема

Это точно означает, что вы создали безопасную базу для своего ребенка, куда он может прийти за помощью.

Хороший способ поощрить ребенка – обнять его и выслушать проблемы своего чада, даже если это вам кажется чем-то мизерным.



Ребенок рассказывает о собственных переживаниях / Фото simya

Ребенок может обсудить с вами свои чувства и мысли и не бояться вашей реакции

Это позитивный признак того, что у вас с ребенком открытые, гибкие и восприимчивые отношения.

Потому что некоторые родители могут ограничивать общение с детьми из-за их поведения. Например, из-за чрезмерной реакции на мысли или чувства ребенка, которые папе или маме не нравятся.

Другие же родители могут выглядеть настолько хрупкими для своих детей, что они не хотят беспокоить папу или маму мыслями и чувствами.

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Вы поощряете ребенка развивать свои интересы и таланты

Когда вы поощряете ребенка развивать свои интересы и таланты, это помогает ему почувствовать, что такое мастерство и достижения. Это беззаботно "проведет" ребенка через подростковые годы и первые годы взрослости. Такой подход учит настойчивости и помогает защититься от рискованного поведения.

Зато когда вы заставляете ребенка добиваться успеха в чем-то по собственным причинам, все может пойти напрасно, даже если выглядит, что они все делают правильно. Дети могут чувствовать себя неудачниками.



Развивайте интересы ребенка / Фото cdn

Вы создаете границы поведения, чтобы обезопасить ребенка

Замечательные родители направляют поведение детей, устанавливая границы и ограничения. Это помогает малышам чувствовать, что его любят и ценят, даже если они иногда нарушают правила.

Вот некоторые примеры полезных ограничений: ложиться спать ежедневно в то же время или с уважением разговаривать с членами семьи.

Вы исправляете свои ошибки

Способность исправлять разрыв отношений с ребенком – признак замечательной мамы или папы. Если вы накричали, чрезмерно на что-то отреагировали или обозвали ребенка, то важно восстановить отношения с малышом.

Объясните ему, что вам помешали сильные эмоции, и вы не могли среагировать так, как должны.

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Ваша реакция не критична и вы не навешиваете ярлыки

Хорошие родители не навешивают на ребенка ярлыков типа "плохой", "ленивый", "непослушный" или "жадный".

Ведь под давлением не только слов, но и общего отношения родителей, дети начинают поневоле соответствовать указанному определению. Они не чувствуют в себе сил делать иначе.

Лучше будьте сами положительным примером для вашего малыша. К тому же, ваше отношение к людям передается детям, как эталон поведения.

Отметим, что успешное отцовство – это создание безопасной среды для ребенка, места, где ребенок будет процветать.