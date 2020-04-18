Как понять, что вы находитесь в нездоровых отношениях: 15 очевидных признаков

Все строят отношения так, как считают нужным. Но часто, глядя на чужую семью, со стороны кажется, что такие отношения – это не нормально. И есть множество примеров, когда женщины терпят неуважение к себе, унижение, побои и измены из-за того, что привыкли, считают это любовью, им некуда идти и тому подобное.

Поэтому издание Lady.Tochka назвало 15 самых распространенных признаков нездоровых отношений, которые можно распознать на начальном этапе.

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Он всегда обвиняет вас во всем

Если мужчина не умеет признавать свою неправоту – это неправильно. В нездоровых отношениях человек не видит проблем в себе и перекладывает ответственность на партнера. Да, вы будете виноваты в том, что он проколол колесо, поссорился с начальником или даже в плохой погоде за окном. Компромиссы – это одна из важнейших составляющих отношений, и это важно понимать.

Он сомневается в вас и не доверяет

Неуверенные в себе люди склонны к нездоровой чрезмерной ревности. Если ваш любимый постоянно сомневается в вас, пытается разоблачить во лжи, проверяет телефон и социальные сети, то это значит, что он вас контролирует. Бегите от такого мужчины, ведь доверие – это то, без чего не построить здоровые отношения.



Парень не доверяет / Фото STM

Он постоянно ставит вам ультиматумы

"Или я, или твои подружки", "Если ты задержишься на работе, я вообще домой не приду" и т.д., но это лишь шантаж, а не любовь. Мужчина должен давать вам свободу выбора и действий. Шантаж и психологическое давление разрушают отношения. Никто не имеет права подавлять желания и стремления партнера.

Он постоянно пытается вас изменить

"У тебя не такая прическа", "Тебе нужно похудеть", "Ты слишком громко смеешься", "Ты не так одеваешься" – не оправдывайте такие фразы, ведь когда-то партнер полюбил вас такой, какая вы есть. Сравнение вас с другими и попытки изменить человека – это не нормально. Если вы раздражаете своего мужчину, то он всегда будет вами недоволен.

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Он подвергает критике все ваши действия

Что бы вы ни делали – все не так? Как бы вы ни старались, все априори всегда плохо. Если постоянно находятся поводы для недовольства вами – это повод закончить такие отношения. Кто-то другой обязательно оценит все, что вы делаете.

Он пытается поставить вас "на место"

Если мужчина постоянно явно дает вам понять, что вы без него никто и ничто – бегите. Иначе со временем вы потеряете уверенность в себе и станете действительно беспомощными. Мужчине следует понимать, что девушка в 21 веке – самодостаточная и самостоятельная. Упрекать ее – это глупо, лампочку она и сама вкрутит, а кран починит сантехник (или другой мужчина).

Вы не чувствуете себя счастливой

Это банально, но просто задайте себе вопрос: "Счастливы ли вы как женщина?" Если у вас есть сомнения – это повод задуматься. Если отношения с мужчиной не приносят вам нужных эмоций, бабочек в животе и уверенности в том, что вас любят – это не ваши отношения.



В токсичных отношениях женщина не чувствует себя счастливой / Фото Beauty Women

Вы постоянно обижаетесь на друг друга

В здоровых и счастливых отношениях люди умеют разговаривать и обсуждать свои проблемы. Как ни странно, именно это помогает решить проблему, а не отложить ее в долгий ящик. Если же вы просто обижаетесь и накапливаете обиды, будьте готовы к тому, что совсем скоро все закончится.

Вы врете друг другу

Не бывает никакой лжи во благо. В тех случаях, когда вы сознательно говорите своему любимому неправду, или он вам, стоит задуматься, какое будущее у ваших отношений в принципе. Будьте откровенны друг с другом и тогда вы сможете рассчитывать на взаимную откровенность.

У него маниакальная зависимость от вас

Если ваш любимый не представляет ни дня без вас – это хорошо, но перегибать с этим тоже не стоит. Нужно понимать, что проводить время отдельно и иметь личное пространство очень важно для любого человека.

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Он всегда сравнивает вас с кем-то

Одна из самых неприятных частей всех отношений – осознание того, что у него кто-то был до вас. Но совсем мерзко, когда он с этим "кем-то" вас постоянно сравнивает. Это точно ненормально, поговорите об этом со второй половинкой.

Он вас не уважает

По сути, это симбиоз всех вышеперечисленных пунктов. Вы же прекрасно понимаете, что без уважения нельзя построить прочный и надежный союз. К тому же, смысл держаться за отношения, в которых ваше мнение, достижения и то, чем вы гордитесь, ни во что не ставят?

Он может говорить только о себе любимом

Если вы 5 часов слушали о том, как они с друзьями ходили на футбол/ как его хвалил шеф/ как вам с ним повезло, бегите быстрее и подальше. Ведь если его не волнует ваша жизнь, то он не видит вас рядом как девушку.



Самовлюбленный мужчина / Фото "Наша психология"

Вы постоянно ссоритесь

Конечно, ссоры – это нормально. Но если даже самые невинные темы доводят вас обоих до разбитого состояния, слез и истерик – это негативный колокольчик. Вам стоит немного поработать над своими отношениями, иначе долго такая любовь не проживет.

Он манипулирует вами

Ультиматумы, угрозы, манипуляции – если этого много в отношениях, то они автоматически становятся токсичными и больными. Подумайте о том, что ваш мужчина должен ценить вас, как равную себе и не хитрить. Поэтому, такие отношения лучше заканчивать быстро и безболезненно.