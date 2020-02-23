Как понять, что вы нашли настоящую любовь

Иногда мы бываем неуверенны в своих чувствах и не можем понять, действительно ли влюбились в человека или это всего лишь симпатия. Поэтому ученые предлагают три вопроса, ответы на которые помогут лучше понять свои чувства.

Психологи провели исследование, чтобы понять человеческие чувства. И если вы искренне ответите "да" на три вопроса, то это означает, что у вас крепкие и гармоничные отношения, передает издание Gazeta.

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Хотели бы вы дружить с этим человеком?

Под этим вопросом подразумевается то, могли бы вы с этим человеком иметь насыщенные и плодотворные отношения, если бы вы не были партнерами и не имели интимные отношения.

И если вы скажете "да", то значит это точно любовь. Ведь когда вы этому человеку говорите "Я тебя люблю", это означает, что вы говорите: "Мне нравится жить рядом с тобой, даже если мы не ласкаем друг друга и не строим общие планы на будущее".

Уважаете ли вы этого человека как личность (с его преимуществами, образом жизни, ценностями)?

Если вы считаете это настоящей любовью, то должны уважать его отношение к миру и отношения с другими людьми, независимо от отношения к вам.

Это позволит вам оценить, любите ли вы другого человека не только за то, что он вам дает, но и за то, как он взаимодействует с миром. Действительно ли наше признание в любви отвечает словам "Я люблю тебя даже за одно лишь присутствие в мире"?

Готовы ли вы смириться с тем, что некоторые недостатки не исчезнут?

Недостатки партнера, которые уже сейчас раздражают вас изо дня в день, скорее всего и дальше будут заставлять скрипеть механизм вашей пары. Поэтому вы должны честно ответить на вопрос, означает ли ваше "Я люблю тебя", что "То, что я люблю в тебе, настолько мощное, уникально и так желанно, что я люблю тебя, несмотря на то, что отличает и всегда будет отличать тебя от моего идеала"?

Если вы можете сказать себе это с откровенностью, то значит вы действительно имеете настоящие чувства к человеку.