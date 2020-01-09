Как понять, что вы попали в токсичные отношения: признаки и советы психологов

Бывает так, что ты будто и любишь человека, но быть с ним рядом – ад для тебя. Это является признаком того, что вы – в токсичных отношениях. Такие люди используют вашу любовь, чтобы самоутвердиться. Они вроде хорошо к вам относятся, но все же постоянно подстрекают вас, говорят о ваших недостатках и вселяют чувство неуверенности или вины.

Признаки токсичных отношений и советы, как из них выбраться, – рассказали психолог Татьяна Квитка и семейный терапевт Александр Сагайдак изданию The Village.

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Как распознать токсичные отношения

По словам Татьяны Квитки, токсичные отношения несут эмоциональное и психологическое отравление. Оно возникает у людей, между которыми близкое и длительное общение.

"Если каждый раз после общения с человеком вы чувствуете себя виноватыми, пристыженными, использованными или вам как-то не по себе − вы в токсичных отношениях", – заявила психолог.

Например, мужчина постоянно требует от женщины внимания, присутствия, но его "аппетит" гораздо больше, чем она может удовлетворить. Поэтому он начинает обвинять женщину в том, что она проводит время без него или не так, как ему интересно.



Партнер может вас обвинять в чем-то / Фото lifestyle.okezone

Он не говорит что-то вроде: "Я скучаю по тебе, мне бы хотелось, чтобы ты была рядом", зато сбивает ее с толку фразами: "Ты не так ведешь себя, уделяешь мне мало внимания, ты меня не любишь, ты меня не уважаешь". В конце концов обвиненная и пристыженная женщина из роли жертвы может перейти в роль агрессора", – добавляет Александр Сагайдак.

Другой распространенный случай токсичных отношений − контроль со стороны одного из партнеров.

Психолог приводит пример, когда женщина превращается в объект контроля и необоснованной ревности мужа: он начинает проверять ее телефон, соцсети, чтобы знать, где и с кем она общается. Партнерша чувствует свою вину, с одной стороны, и злость, с другой.

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Еще одна тема − стыд, когда партнера или партнершу стыдят за что-то. Часто в токсичных отношениях звучат такие фразы: "Что у тебя за вид", "Что-то ты потолстела", "Смотри, Коля уже машину купил, а ты недостаточно зарабатываешь".

Почему люди терпят токсичные отношения

Татьяна Квитка отмечает, что причина может крыться в периоде взросления – чаще всего это случается с людьми, которые получали недостаточно внимания или их слишком много контролировали. В результате они не могут сказать "нет", когда нужно.

"Если бы у человека не было точки, куда бы мог попадать "яд", он бы не терпел токсичность. Эта точка − это чувство неуверенности в себе, неполноценность, которую мы переживаем в целом или ситуативно", – считает психолог.

Как вырваться из токсичных отношений

По словам семейного терапевта Александра Сагайдая, если хотя бы один из партнеров заметил, что вместе им тяжело и токсично − это уже шанс что-то изменить. Они могут попытаться скорректировать механизмы взаимодействия, тогда отношения будут развиваться.

Например, если вы слышите обвинения от своего партнера, можно спросить, а чего он или она на самом деле хочет? Если же за собой замечаете манипуляции или обвинения в сторону партнера, следует спросить себя: "А чего я хочу?".



Подумайте, почему вы обвиняете партнера / Фото Medium

К тому же, как отмечает Татьяна Квитка, нужно научиться говорить "нет" тогда, когда это на самом деле "нет" – без манипуляций. А вместо: "Если ты будешь так делать, мы разойдемся", надо сказать: "Когда ты делаешь так, я чувствую себя несчастным. Мне очень обидно и неприятно".

Если ничего не менять, токсичность будет усиливаться. Если я начинаю отношения для того, чтобы получать килограмм удовольствия, а получаю 200 граммов, вкладывая два килограмма усилий, это будет меня изматывать. Такие отношения надо прекращать,

– сказал Александр.

Психолог предлагает такое упражнение: стоит сфокусироваться на внутренних чувствах, взять блокнот и записывать туда все, что ты чувствовал/чувствовала в последнее время. Например, вы чувствуете, что у вас мало энергии, вы чувствуете себя несчастной, вы скрываетесь от людей. Обычно интуитивно вы знаете, с кем и с чем это связано.