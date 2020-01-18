Как понять, готов ли ребенок оставаться дома один

Часто бывает так, что вам не с кем оставить своего ребенка, но срочно нужно уйти из дома. Может, уже пришло время оставить малыша самого? Однако, с этим не стоит спешить, убедитесь, что ребенок уже действительно подрос и готов побыть дома некоторое время сам.

Как понять, что ребенок еще не готов

"Первый признак этого – то, что он обращается к вам за помощью даже при малейших трудностях", – отмечает эксперт по детской педагогике Тим Элмор. Такое поведение означает, что он еще не может позаботиться о себе сам, передает издание Working Mother.

Интересно! Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога

Также стоит обратить внимание на то, придерживается ли ваш сын или дочь установленных правил, и как он/она ведет себя в нестандартных ситуациях.

Еще один момент – это как сам ребенок относится к идее остаться дома наедине. По мнению психолога Айлин Кеннеди-Мур, если ребенок заметно волнуется, когда вы обсуждаете такую ​​возможность, то, вероятно, это еще рано делать.

Как подготовиться родителям и ребенку

Если же родители вместе с ребенком готовы к важному шагу, следует подготовиться перед тем, как отдать ребенку ключи.

Перед тем, как ваш ребенок начнет оставаться один дома после уроков, психологи советуют начать с небольших пробных интервалов: 10-20 минут. Когда увидите, что ваш сын или дочь остается наедине без проблем, можно увеличивать периоды самостоятельности.



Ребенок остался один дома

Эксперт Ямалис Диас советует составить список телефонов, которые могут понадобиться при возникновении чрезвычайной ситуации. Не забудьте добавить в него все номера телефонов, по которым можно связаться с родителями, родственниками или соседями, которым вы доверяете.

Кроме того, запишите инструкции, что нужно делать в наиболее распространенных опасных ситуациях. Например, если незнакомец звонит в дверь или что-то выспрашивают по домашнему телефону.

К теме! Какие три привычки больше всего влияют на развитие мозга ребенка

Также обращайте внимание и на то, сколько времени ваш ребенок проводит перед телевизором или компьютером, пока вас нет. Ведь если у ребенка есть свободный доступ к смартфону или планшету, вряд ли вы сможете проконтролировать, сколько времени он за ними просидит.