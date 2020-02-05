24 канал техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как понять, готовы ли вы к браку: объяснение психолога

54 Читати новину українською
Готовы ли вы к свадьбе / Фото Wu Jianxiong на Unsplash

Если вы уже нашли себе пару и понимаете, что любите этого человека, то вы точно уже задумывались о свадьбе. Создать семью – это прежде всего проявить желание быть вместе всю жизнь и дарить друг другу любовь. Но уверены ли вы на 100% и готовы ли к женитьбе?

Разобраться в этом вопросе помогла эксперт по отношениям и сексолог Амманда Майор. Она выделила ключевые признаки, которые свидетельствуют о том, что вы готовы жениться с любимым человеком, передает издание Cosmopolitan.

Интересно! Что делать, если любимый не предлагает вам жениться

Как понять, готовы ли вы к браку?

  • Вы чувствуете это на подсознательном уровне

Это может звучать слишком просто, но это действительно так. "Вы можете сказать, что влюблены и чувствуете это. Также вы чувствуете себя комфортно и можете быть уязвимыми друг к другу", – сказала Амманда.

По ее словам, можно принять недостатки друг друга и все равно их любить. Поэтому, прислушайтесь к своим чувствам. Но так же, если вы чувствуете беспокойство в отношениях, наверное, для этого есть причина.

Наречені
Вы должны иметь поддержку от любимого человека / Фото Unsplash

  • Вы можете решить спор

Почти нереально никогда не ссориться со своим партнером, поэтому, как отмечает Амманда, если ты готов жениться, ты должен уметь после спора легко решить конфликт.

"Вы должны быть в состоянии брать на себя ответственность за то, что вы вызвали спор, а не обвинять в этом другого человека. И вы должны быть готовы к критике и критически относиться к своему партнеру", – добавляет психолог.

  • Вы можете говорить о серьезных вещах

Аманда говорит, что если ты готов жениться, ты должен иметь хорошие навыки общения и говорить о серьезных вещах, которые могут повлиять на ваши отношения.

"Например, чувствуете ли вы себя комфортно с друзьями и семьей друг друга? Были ли ваши любимые в предыдущем браке, имеют ли они детей, и как вы относитесь к этому? Согласны ли вы, что следует поддерживать связь с бывшими или нет?" – ответила психолог.

Читайте также! Нездоровые отношения вдвое увеличивают риск депрессии и тревожности: исследование

  • У вас одинаковые цели и ожидания от жизни?

Эксперты уверяют, что вы должны быть в состоянии говорить о вещах, которые повлияют на ваше совместное будущее вместе, например, хотите ли вы детей и тому подобное.

"Подумайте, есть ли у вас одинаковые взгляды на такие вещи, как деньги, можете ли вы об этом говорить открыто и любите ли вы тратить деньги или экономить, поскольку эти повседневные заботы могут вызвать проблемы в семье", – отмечает Амманда.

  • Определите, с чем вы можете согласиться, а с чем – нет

Психолог предлагает определить то, с чем вы можете согласиться, в частности ваши политические взгляды или мнения о семье друг друга, и решить, удастся ли вам следовать этому с любимыми.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Психология семьи Отношения Психология
Мама сделала невероятные правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото
4 февраля
212
Залиште відгук