Как понять, готовы ли вы к браку: объяснение психолога

Если вы уже нашли себе пару и понимаете, что любите этого человека, то вы точно уже задумывались о свадьбе. Создать семью – это прежде всего проявить желание быть вместе всю жизнь и дарить друг другу любовь. Но уверены ли вы на 100% и готовы ли к женитьбе?

Разобраться в этом вопросе помогла эксперт по отношениям и сексолог Амманда Майор. Она выделила ключевые признаки, которые свидетельствуют о том, что вы готовы жениться с любимым человеком, передает издание Cosmopolitan.

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Как понять, готовы ли вы к браку?

Вы чувствуете это на подсознательном уровне

Это может звучать слишком просто, но это действительно так. "Вы можете сказать, что влюблены и чувствуете это. Также вы чувствуете себя комфортно и можете быть уязвимыми друг к другу", – сказала Амманда.

По ее словам, можно принять недостатки друг друга и все равно их любить. Поэтому, прислушайтесь к своим чувствам. Но так же, если вы чувствуете беспокойство в отношениях, наверное, для этого есть причина.



Вы должны иметь поддержку от любимого человека / Фото Unsplash

Вы можете решить спор

Почти нереально никогда не ссориться со своим партнером, поэтому, как отмечает Амманда, если ты готов жениться, ты должен уметь после спора легко решить конфликт.

"Вы должны быть в состоянии брать на себя ответственность за то, что вы вызвали спор, а не обвинять в этом другого человека. И вы должны быть готовы к критике и критически относиться к своему партнеру", – добавляет психолог.

Вы можете говорить о серьезных вещах

Аманда говорит, что если ты готов жениться, ты должен иметь хорошие навыки общения и говорить о серьезных вещах, которые могут повлиять на ваши отношения.

"Например, чувствуете ли вы себя комфортно с друзьями и семьей друг друга? Были ли ваши любимые в предыдущем браке, имеют ли они детей, и как вы относитесь к этому? Согласны ли вы, что следует поддерживать связь с бывшими или нет?" – ответила психолог.

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У вас одинаковые цели и ожидания от жизни?

Эксперты уверяют, что вы должны быть в состоянии говорить о вещах, которые повлияют на ваше совместное будущее вместе, например, хотите ли вы детей и тому подобное.

"Подумайте, есть ли у вас одинаковые взгляды на такие вещи, как деньги, можете ли вы об этом говорить открыто и любите ли вы тратить деньги или экономить, поскольку эти повседневные заботы могут вызвать проблемы в семье", – отмечает Амманда.

Определите, с чем вы можете согласиться, а с чем – нет

Психолог предлагает определить то, с чем вы можете согласиться, в частности ваши политические взгляды или мнения о семье друг друга, и решить, удастся ли вам следовать этому с любимыми.