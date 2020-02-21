Как понять, когда прекратить отношения: 5 признаков

Если вы были в несчастных отношениях, то знаете, как трудно принять решение, стоит ли покинуть своего партнера. Разобраться в этом – непростая задача. Но есть признаки, что вам действительно стоит разорвать отношения, даже если вы до сих пор любите этого человека.

Возможно, эти признаки очевидны, но часто люди могут игнорировать их и врать себе, что в отношениях нет никакой проблемы, передает издание Yourtango.

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Одна из причин, почему они не хотят расставаться – это то, что они до сих пор любят своего партнера и не хотят его терять.

5 признаков, что вам пора прекратить отношения

Отношения приносят вам больше боли, чем счастья

Не забывайте, что отношения должны приносить вам больше счастья и вдохновения. Возможно, вы ослеплены счастливыми моментами, которые пережили с партнером в прошлом.

И все же, если вы чувствуете, что несчастны, измените это – перестаньте держаться за человека, который не заботится о вашем счастье.

Ваш партнер ожидает, что вы изменитесь

Когда ваш партнер хочет изменить ваши вредные привычки, в частности: курение, выпивка алкоголя или промедление – это хорошо. Это означает, что ваш партнер просто хочет лучших вещей для вас.

Однако, не очень хорошо, когда ваш партнер хочет, чтобы вы стали другим человеком, и начинает слишком контролировали вас. Вы же не можете изменить характер и свое воспитание. Поэтому любимый человек должен принимать и уважать то, кем вы есть и ваши убеждения.

Ваши отношения не позволяют вам обоим развиваться

Это когда вы чувствуете, что ваши отношения душат вас и что у вас нет пространства и свободы для развития. Быть в отношениях не означает, что вам нужно поставить свою жизнь на "стоп".

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Когда ваши отношения или ваш партнер требует, чтобы вы отказались от своих личных целей, то это лишь приведет к тому, что вам станет скучно в отношениях.

Ваш партнер вредит вам эмоционально, физически или словесно

Вы не должны позволять никому наносить вам физический, эмоциональный или словесный вред. Эти виды жестокого обращения являются главным признаком прекратить отношения.

Никто не должен чувствовать себя опасно в отношениях. Если ваш партнер вредит вам, то это токсичная любовь. Вам пора задуматься, что пора разорвать связи и выйти из этой ужасной ситуации.

Когда ваш партнер прилагает мало усилий

В идеале, отношения должны быть уравновешенными – 50/50. Однако, бывают случаи, когда вы чувствуете, что отдаете собственных усилий больше, чем ваш партнер. Но это плохо, потому что вы отдаете себя полностью, а ваш любимый человек ничего не делает. Поэтому, если вы чувствуете, что находитесь в односторонних отношениях, то стоит подумать о выходе из них.