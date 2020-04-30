Как понравиться парню при первой встрече: психологические трюки

Вы не можете заставить человека влюбиться в вас, однако существуют определенные советы и методы знакомства на основе психологии, которые помогут вам понравиться парню, который вас заинтересовал. Иногда нужно просто немного стратегии.

Эти психологические трюки помогут вам привлечь внимание парня и заинтересовать его, пишет Yourtango.

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Попросите его об услуге

Исследования показывают, что люди, как правило, нравятся тем, кто делает для них какую-то услугу. А все потому, что мы подсознательно заставляем себя верить, что человек сделает так же для нас, как и мы для нее.

Этот феномен обратной психологии известен как эффект Бенджамина Франклина, поскольку он обнаружил эту хитрость. В чем суть этого психологического эффекта? Она заключается в том, что человек, который сделал что-то хорошее для кого-то, с большей вероятностью еще раз поможет этому человеку.

Сделайте ему комплимент

Большинство ребят не часто получают комплименты, поэтому, когда они слышат приятные слова, то это точно удивляет их.

Единственная проблема заключается в том, что комплименты теряют свою значимость, если вы их постоянно слышите. Поэтому психологи отмечают, что нужно говорить комплимент максимум один раз в день.



Делайте комплименты парню / Фото Poradu24

Задержите зрительный контакт дольше

Исследования показали, что длительное зрительный контакт увеличивает вероятность влюбленности двух человек. К тому же, такой взгляд повышает доверие и усиливает привязанность близких людей, а также стимулирует выработку окситоцина, который укрепляет вашу симпатию.

Называйте его по имени

Имена, которые нам дали родители, – это как музыка для наших ушей. Поэтому после того, как кто-то произносит ваше имя, это стимулирует ваше эго. Кроме того, исследования показали, что слух собственного имени имеет уникальный положительное влияние на активацию мозга.

Копируйте его жесты

Один из самых распространенных способов выявления связи с кем-то – это копирование его/ее жестов. Это на самом деле часто делается на подсознательном уровне. Так, психологи заметили, что люди могут создать более тесную связь, "зеркально несмотря на кого-то" – то есть заметив одинаковую жестикуляцию, даже если это делается абсолютно сознательно.

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Не бойтесь показывать ему свои недостатки

Многие женщины стремятся скрыть свои недостатки и выглядеть «идеально», чтобы заинтересовать мужчину. Так, не стоит показывать все недостатки сразу, но будьте собой. Не скрывайте то, что потом все равно будет видно.

Сформируйте хорошие ожидания о нем

Среди психологов есть интересное понятие – Эффект Пигмалиона. Он говорит о том, что люди склонны формировать ожидания относительно своих собеседников.

Например, если вы будете думать, что он дурак, то вы будете вести себя и относиться к нему соответственно, не осознавая этого. Но если вы ожидать, что он будет добр к вам, то таким вы его и замечать и наделять этим на подсознательном уровне.



Создайте ожидания о парне / Фото Independent

Пусть он поговорит о себе

Люди любят говорить о себе. Поэтому, задавая ему вопрос, чем он зарабатывает на жизнь или чем увлекается, это заставит его открыться вам. И этим вы ему понравитесь, ведь заинтересуете его любимой темой для разговора.

Имейте жизни вне отношениями

Много мужчин хотят иметь отношения с женщиной, которая делает его центром своего Вселенной? Нет, и это очень опасно для здоровых отношений.

Показывая ему, что вы уравновешенный и не тратите все свое время на отношения и есть собственно жизнь, вы дадите ему "зеленый свет" и этим понравитесь.

Покажите, что у вас есть похожие ценности и увлечения

Исследования показывают, что люди склонны влюбляться (или ассоциироваться) с теми, когда они наделяют подобными ценностями. Это подтверждает теорию сходства / привлекательности.

Поэтому, если он бунтовщик, покажите свою непокорную сторону. А если он семейный парень, поговорите о том, насколько важны для вас родители или дети.