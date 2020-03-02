Как построить доверительные отношения с детьми: советы психолога

Все родители хотят иметь открытые и позитивные взаимоотношения со своими детьми, чтобы они им доверяли и рассказывали обо всех неурядицах. Однако иногда взрослые стремятся контролировать все действия своих чад, чтобы обезопасить их от возможных угроз. В частности, могут прочитать переписку своих детей, но таким образом они только теряют доверие ребенка.

О том, как строить с ребенком отношения, основанные на доверии, и зачем это нужно рассказала психолог Тася Осадчая изданию "Освитория".

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"Для формирования чувства доверия также важно, чтобы мама или другой значимый взрослый проявлял свои чувства и эмоции: смеялся, когда весело и грустил, когда плохо. Так, ребенок научится доверять не только другим, но и самому себе: верить собственным глазам и чувствам," – сказала Осадчая.

Отношения родителей и детей должны строиться на доверии, когда они делятся своими мыслями, эмоциями и переживаниями. Но доверие имеет свои пределы: рассказать, что маме грустно и как она себя чувствует – это хорошо, но дверь в родительскую спальню нужно держать закрытой.

Кроме того, если у ребенка есть своя комната, то прежде чем войти стоит всегда стучать и если ребенок не хочет пускать родителей в свою комнату, то это его право, поскольку это его личные границы.

Как построить отношения, основанные на доверии

По словам психолога, учиться доверять ребенку и делать так, чтобы он доверял родителям – это долгий путь. Что делать, чтобы создать отношения?

Быть честными

Честные родители искренне говорят о своих чувствах. "Если папа или мама злятся, то они должны об этом сказать и объяснить почему. С искренними родителями ребенок и сам может научиться быть честным", – говорит Тася Осадчая.

Принимать ребенка таким, какой он есть

Чтобы доверять родителям, ребенок должен знать, что все его эмоции важны и не боялся поделиться ими со взрослыми. Дети должны чувствовать, что их любят даже в грязной одежде и с песком в голове, а в подростковом возрасте – с разбитым сердцем и плохими оценками.

Строить четкие границы

Понятные для ребенка пределы помогут ему проявлять свою свободу и снимут некоторую тревоги родителей. Маленький ребенок должен знать, с каких полок ему можно брать вещи, а с каких нет, а подросток – во сколько возвращаться домой и почему. Эти границы должны быть конкретными и однозначными. Не может быть такого, что сегодня что-то позволяют, а завтра – за это наказывают.

Общаться с ребенком

Родители иногда удивляются из-за того, что ребенок на вопрос "Как прошел день?" отвечает просто "Нормально". В этом случае родителям стоит посмотреть на самих себя. Или ваши дети знают, чем вы занимаетесь и как проходят ваши дни? Если нет, то нужно начать с себя и каждый день рассказывать о своем дне, потому что только так дети научатся делать то же самое.

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Всерьез воспринимать переживания ребенка

"Например, у ребенка отобрали игрушку и он приходит в слезах к родителям. Они не реагируют на это, потому что проблема им кажется ненастоящей. Так, в 35 лет это не проблема, но в 5 – настоящая катастрофа", – сказала психолог.

Поэтому к переживаниям ребенка нужно относиться серьезно, а не обесценивать их и, при необходимости, помочь найти выход из ситуации.