Как построить крепкий брак на долгие годы: советы эксперта

Ваша свадьба – это не просто церемония. Ведь все пары тратят массу времени на планирование свадьбы, чтобы создать идеальный праздник и продумать все до мелочей. Но задумывались ли вы о том, каким будет ваш брак после свадьбы?

Истинный смысл брака начинается лишь во время празднования свадьбы, – считает эксперт по отношениям Стефания Макадан, пишет Yourtango.

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По ее словам, восторг от выбора свадебного платья, торта, первого танца молодоженов и т. п – это все необходимо для того, чтобы день пары был идеальным. Но, кроме того, само планирование свадьбы может помочь вам быть вместе следующие пять, десять, двадцать или даже пятьдесят лет.

Ниже приведены 5 советов, которые помогут убедиться, что ваша свадьба – это только начало крепкого брака, наполненного любовью.

Как построить прочный брак при планировании свадьбы

Подготовьтесь к изменениям

Тот, кем вы являетесь сегодня – это не совсем тот человек, которым вы будете всю последующую жизнь. То же самое касается и вашего партнера. Потому что жизнь – это ряд вызовов, радостей, печалей и событий. Для того, чтобы пройти жизнь, вам нужно адаптироваться, в частности развиваться и меняться.

Так, иногда супруги могут чувствовать угрозу в отношениях из-за этого, поэтому убедитесь, что вы готовы меняться, когда оба "растете".



Принимайте изменения любимого человека

Понимайте, что в ваших отношениях будут взлеты и падения

В вашем браке будут как прекрасные моменты, так и очень тяжелые времена. Во время совместной жизни у обоих партнеров будет возникать много чувств – например, гнев, страх, волнение и грусть, что часто приводит к конфликту и стрессу.

Поэтому будьте готовы к взлетам и падениям, идите "за волной любви". Это означает, что вы должны принимать и двигаться с жизненными направлениями, умело ориентируясь в "море эмоций" и уделяя пристальное внимание тому, что происходит в данный момент. Но неприятности будут увеличиваться, когда вы будете отрицать мнение партнера, судить его, будете ссориться и тому подобное.

Обратите внимание на границы

Ваши отношения важны, но ваша жизнь как личности также важна. Самая частая ошибка – "стать одним целым" и потерять связь с собственными желаниями, потребностями, надеждами и мечтами.

Здоровый баланс между общими интересами и индивидуальными интересами будет поддерживать отношения свежими и интересными надолго. А чрезмерно слившись между собой, вы создадите душную среду, которая может "сдавливать" партнера или вас.

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Говорите о сексе

Секс – это очень важная часть брака и часто хороший показатель здоровых отношений. Поэтому вы будете чувствовать максимумы и минимумы сексуальной жизни, когда сможете открыто и комфортно говорить о сексе и понимать его важность в браке.

Работайте над открытым общением

Браки часто сталкиваются с неприятностями, когда один или оба партнера начинают нервничать или высказывать страх перед реакцией окружающих (вроди такой: а что подумают другие). Это приведет к уменьшению общения, а потом к гневу за то, что вы не будете чувствовать себя услышанным или понятым.

Поэтому уделяйте внимание тому, как вы реагируете, когда ваш любимый/любимая делится мыслями и чувствами – это важный шаг в поддержке открытой коммуникации, и это сделает вашу связь крепче.