Как построить счастливые долговременные отношения: семейная пара поделилась интересным секретами

Все супруги мечтают счастливо жить в мире и согласии со своей второй половинкой, однако, к сожалению, не у всех это получается. Поэтому одна семейная пара из США, которая уже 17 лет живет в браке, рассказала, что для гармонии им хватает девяти простых правил, которые помогут сохранить отношения.

Предприниматели Лиза и Том Билье из Калифорнии поделились собственными жизненными уроками, которые они вынесли со своего брака. Так, по словам пары, только несколько простых пунктов помогают им сохранять отношения счастливыми уже в течение 17 лет.

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Лиза и Том имеют общий бизнес по производству протеиновых батончиков, поэтому отмечают, что к построению семьи подходят так же серьезно, как и к работе.

Том признался, что его брак с Лизой – это его главный приоритет, потому что ничто никогда не давало мужчине большей радости. "Все деньги в мире не могут даже приблизиться к тому, что кто-то помогает вам стать лучше. Моя жена поддерживает меня абсолютно во всем. Вместе мы разработали множество правил, уроков, советов и хитростей, чтобы сделать ваш брак лучшим в вашей жизни", – говорит Том.

Интересная инструкция от супругов

Свой список они назвали просто: "Девять уроков, которые мы вынесли из 17 лет брака"

Часто заниматься любовью.

Много общаться.

Поддерживать друг друга.

Быть честным, особенно когда сложно.

Быть хорошим лидером и хорошим спутником.

Быстро прощать ошибки.

Помогать друг другу в личностном росте.

Желать победы своему партнеру.

Считать свой брак главным приоритетом.

В отношениях супруги придерживаются девяти правил, которые, по их словам, стали ключом к их счастливому браку. Том опубликовал фотографию со списком на своей странице в инстаграме. "На доске мы написали девять из них. Некоторые советы просто "убийственные", – подписал мужчина.

Лиза добавила лишь то, что четвертый пункт – быть честным – самый важный. Кроме того, женщина поделилась историей об одном свидании с Томом, во время которого и обнаружила, насколько важна честность в отношениях.

Лиза призналась, что пришла на встречу в новом топе и ждала от парня комплиментов, но он промолчал.

"Я спросила: "Что ты думаешь о моем новом топе". Он осмотрел меня и сказал: "Нормальный". Тогда я обиделась, и он это заметил, но объяснил, что не хочет врать, даже если мне от этого станет легче. Сейчас мне важнее, что утром, когда я без макияжа, он делает мне комплименты. Он хотел, чтобы я понимала, что ему можно верить", – подытожила Лиза.