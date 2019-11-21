Как построить успешный семейный бизнес с мужем и не расстаться

Учредители международного бренда дизайнерских подарков 1DEA.me Никита и Ксения Фурсовы, будучи супругами, несколько лет проходили один за другим этапы построения бизнеса. Сейчас их товары продают в 500 магазинах в 35 странах мира, а в команде с ними работают более 50 человек

Как сохранить отношения с мужем при создании собственного бизнеса – Ксения рассказала в MC Today.

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Согласовать собственные цели и ценности

Основательница 1DEA.me подчеркивает, что нужно обязательно согласовать с мужем ценности и желаемые результаты, а также поставить перед собой конкретные и измеримые цели, которые постепенно будут вести вас в нужном направлении и не противоречить жизненной позиции.

Когда у нас родился сын, мне стало очевидно, что какой-то период мне нужно быть дома, адаптироваться к новой роли и моя производительность уменьшится. Мы обсудили это с мужем и решили, что материнство для меня становится на первом месте и многие решения о бизнесе я буду принимать исходя из этого. Понимание и принятие ценностей друг друга упростило коммуникацию и сделало ее более качественной,

– заявила Ксения.

Распределять роли

Женщина рассказала, что с мужем имеет много ролей: кроме супругов, они – бизнес-партнеры, директор и подчиненный, мама и папа. По словам Ксении, важно отслеживать, какие роли вы выбрали на момент речи, так будет понятнее, как отвечать человеку.



Ксения и Никита Фурсовы

"Например, Никита дает мне какое-то задание с роли директора, а я ему отвечаю с роли жены, мол, устала, сделаю это завтра. Тогда получается, что я для него – не очень ответственный сотрудник. В таких случаях мы договариваемся, из которых ролей будем вести разговор", – пояснила бизнесвумен.

Капитан всегда один

Ксения рассказала, как несколько лет назад супругам нужно было срочно принять решение по поводу участия в выставке в Париже. "Мне казалось, что нам еще лучше нужно подготовиться, а Никита предложил все-таки участвовать сразу, хотя на подготовку оставалось чуть больше месяца. Тогда мы таки решили принять участие" – ответила она.

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Поэтому сейчас благодаря международным выставкам семейная пара продает свою продукцию в 35 странах мира. Если бы не то решение мужа, они могли бы работать над этим еще год.

Поэтому в таких ситуациях, когда нужно принять ответственное решение и времени на рассуждения нет, право принятия решения всегда должно быть у капитана. Сейчас, даже если я не согласна, окончательное слово за Никитой, потому что он берет на себя ответственность за результаты бизнеса,

– заявила Ксения.

Согласовать правила игры

Супруги поставили перед собой некоторые правила, в частности то, что они формируют свою команду скорее из единомышленников, чем из готовых суперпрофессионалов. "Определив для себя это, мы стали очень быстро понимать, что отвечать после собеседования, а внутри компании создали дружественную атмосферу и эффективную команду", – заверила женщина.



Команда Ксении и Никиты в 1DEA.me

Она добавила, что согласованные правила помогают внедрить в бизнес ценности, которые важны для пары лично.

Чтобы достичь счастливой команды, четыре года назад мы придумали ежемесячно после планерки вручать друг другу стикеры с благодарностью и говорить человеку вслух, за что ты его благодаришь или чем тебе помог или поддержал и тому подобное. Это круто сработало, многие начали применять прием в жизни,

– поделилась Ксения.

Доверять и давать ошибаться

Женщина рассказала интересный пример об этом правиле: будучи ответственной за разработку новой продукции, Ксения настаивала на производстве одной конкретной карты, однако Никита был против. Но мужчина решил таки довериться любимой, и в результате продукт оказался очень востребованным и показывает хорошие результаты.



1DEA.me популярная скетч-картами и дизайнерскими подарками

"Допустить, что твой партнер может ошибиться, нужно. Но также важно учитывать выполненную им работу и те факты, на которые он опирается.

Я не ошиблась, но вероятность этой ошибки для бизнеса и для Никиты была очень весомая. И мы с ним договорились еще до запуска, если моя гипотеза об успехе этого продукта неверна, то это станет для нас опытом и я имею право на эту ошибку", – сказала Ксения.

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Разнообразить досуг

Супруги вместе работают, живут и воспитывают ребенка, однако, по их словам, важно заниматься еще чем-то, чтобы найти новые темы для разговоров. Поэтому Ксения и Никита стали много путешествовать, находить новые увлечения вместе, делиться впечатлениями и эмоциями.



Ксения и Никита много путешествует

"Например, я пошла на курс психологии детей, а Никита побеждает на картинге. Так мы можем порадоваться друг за друга или поделиться актуальной для обоих информацией", – считает жена.

Смешить и любить друг друга

И конечно, как отмечает Ксения, нужно всегда радовать и смешить друг друга и, конечно же, любить. В любви рождаются счастливые дети и успешный бизнес.