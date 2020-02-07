Как построить здоровые отношения в паре

Помните, что все отношения могут быть здоровыми – основанными на доверии и уважении, или нездоровыми, когда людям становится некомфортно вместе. Поэтому если вы хотите быть счастливыми в паре, стремитесь к здоровым и комфортным отношениям.

Психолог Тася Осадчая рассказала о том, как люди строят отношения и поделилась составляющими здоровых отношений в паре, передает издание Inspired.

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Как воспитание влияет на создание отношений в будущем? По словам психолога, первые отношения, за которыми человек наблюдает и в которых участвует, – это его отношения с родителями и родителей между собой. Связь ребенка с родными закладывает основу того, как человек будет строить отношения во взрослой жизни.

"Чтобы не повторять ошибки родителей и не жить по чужим сценариям стоит создавать собственные модели отношений. В здоровых отношениях партнеры имеют похожие модели или могут совместными усилиями создать собственный сценарий", – ответила Тася Осадчая.

Составляющие здоровых отношений

Уважение к личным границам партнеров

Люди находятся в отношениях не только между собой, но и на работе, со своей семьей и друзьями. И каждые отношения имеют определенные ограничения – границы, которые люди выстраивают в процессе отношений.

"В частности, внешние границы определяют то, как пара взаимодействует с другими людьми, а внутренние границы описывают границы и личную свободу, которые каждый партнер имеет в отношениях", – добавила психолог.

Здоровые внешние границы – это сбалансированная ситуация, когда партнеры не полностью отстраняются от мира и могут пользоваться опытом и советами людей из своего окружения, однако не допускают их чрезмерного влияния на свои отношения.

Психолог отмечает, что даже в самых доверчивых и близких отношениях каждый должен иметь собственные границы – время и место исключительно для себя и своих желаний. Запомните, что для здоровых отношений характерно уважение обоих партнеров к времени и личным интересам друг друга.

Выражение чувств

Люди во всех отношениях переживают как хорошие, так и негативные чувства. Поэтому важным критерием является возможность говорить не только о положительных, но и о своих негативных чувствах и выражать эмоции без страха осуждения.

Если люди могут говорить о своих чувствах и не бояться, что их слова не воспримут достойно или что после такого разговора отношения будут разрушены, – это признак здоровых отношений.

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Безусловная любовь

Безусловная любовь – это любовь, когда человека любят просто потому, что он есть. В здоровых отношениях партнеры не переживают, что их перестанут любить, если они откроют себя друг другу.

Любить человека за что-то во взрослом возрасте – это нормально. Еще одно базовое чувство, которое партнеры проявляют друг к другу в здоровых отношениях – это безусловное уважение.

Решение конфликтов

Конфликты возникают во всех отношениях, но именно в здоровых партнеры их решают, не молчат об этом.

"Часто компромисс считают хорошей тактикой, однако это не совсем так. В случае нахождения компромисса каждая сторона конфликта уступает частью собственных интересов, а потому все остаются немного недовольны", – ответила Тася Осадчая.

По ее словам, в здоровых отношениях находят третий вариант решения проблемы, который максимально удовлетворит обе стороны. Ведь счастливые пары стремятся к максимальному удовлетворению потребностей обоих партнеров, даже во время конфликта.

Можно ли "вылечить" нездоровые отношения

Многие люди сейчас находятся в нездоровых отношениях, впрочем при желании обеих сторон их можно "вылечить". Чтобы начать превращать отношения на здоровые, стоит сделать несколько шагов.

Шаг 1: Остановиться

Если одному из партнеров дискомфортно в определенной сфере отношений, то необходимо остановиться и поговорить об этом.

Шаг 2: Признать

Признать стоит существование конкретных проблем, которые портят их. Для многих пар этот шаг является решающим, ведь признать существование проблемы часто труднее, чем ее решить. К тому же, для построения здоровых отношений важно признание проблемы обоими партнерами.

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Шаг 3: Решить

Партнерам стоит сесть вместе и обсудить то, как они видят проблему и какие пути решения для них существуют. Когда партнеры не могут справиться с этой задачей самостоятельно, то стоит обратиться к психологу. Вы должны решить, что делать: идти дальше вместе и создавать здоровые отношения или просто завершить их.