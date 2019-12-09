Как повысить самооценку ребенка и его уверенность в себе

Бесспорно самооценка играет большую роль в развитии ребенка. Дети с высокой самооценкой легко и уверенно находят для себя новые занятия и гордятся своими достижениями, а впоследствии, как правило, становятся более успешными в жизни. А низкая самооценка может навредить ребенку во взрослой жизни.

Дети иногда слишком чувствительные и остро реагируют на неприятие их действий сверстниками. Поэтому важное значение в таких случаях имеет то, как к ним относятся родители и какая атмосфера царит дома. К тому же, родители должны развить в ребенке здоровую самооценку и уверенность в себе, сообщает издание Childdevelop.

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Здоровая самооценка ребенка является неким буфером, который позволяет ребенку преодолевать негативное отношение к нему сверстников. Поэтому ниже приведены несколько советов, которые помогут вашему ребенку чувствовать себя хорошо дома.

Проявляйте безусловную любовь к вашему ребенку

Ваш ребенок должен постоянно знать то, что независимо от того, добивается он успеха или потерпит неудачу, родители его любят, поддерживают и всегда будут оставаться рядом с ним.

Помогите ребенку поставить достижимые цели

Это может принести большую пользу для повышения его самооценки, чем для достижения жизненного успеха. Начать стоит с целей, которые очень легко достичь: позвольте ребенку почувствовать вкус успеха и уверенность в себе. Эти ощущения помогут ему в будущем. Например, такой маленькой целью может быть уборка в комнате ребенка.



Помогите ребенку достичь цели / Фото "Мини-Ровно"

Поощряйте в ребенке настойчивость

Разввайте в своем ребенке упорство, ведь так вы поможете ему достичь многого в жизни. К примеру, вы можете хвалить ребенка, когда она пытается справиться с трудной задачей и не сдается. Или покажите ему хороший пример, что значит не сдаваться перед лицом трудностей.

Давайте ребенку выбор

Трудно быть уверенным в себе, если не можешь контролировать свою собственную жизнь. Вы должны давать своему ребенку выбор даже в простых ситуациях. Например, вы можете спросить у него, какое из двух блюд на выбор приготовить на ужин или что он хочет надеть в школу и тому подобное.

Не заставляйте ребенка быть идеальным

Ведь попытки быть идеальным – это игра, где нет победителей. Когда ребенок поймет, что идеальным быть просто невозможно, его самооценка пострадает. Лучше покажите ребенку, что вы цените его достижения и усилия, которые он прилагает.

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Избегайте чрезмерной похвалы

Дети замечают наигранную похвалу, и это может подорвать уверенность ребенка в себе. Поэтому хвалите ребенка только тогда, когда на это есть реальная причина.

Позвольте ребенку слышать, как вы хвалите его в присутствии других людей

Такие вещи всегда очень сильно повышают самооценку ребенка и уверенность в себе.

Итак, запомните – то, как мы ведем себя с нашими детьми дома, может сильно повлиять на их будущее. Научите своего ребенка любить себя и верить в свои силы и это принесет ему пользу на всю жизнь.