Как правильно делать замечания ребенку: ответ психолога

Воспитывая ребенка, у родителей возникает множество ситуаций, когда так или иначе нужно сделать замечание малышу. Но оно должно побудить ребенка сделать лучше, исправиться, а не убить его желание что-то делать.

Как сделать замечание ребенку, чтобы он послушал? Как добиться понимания между родителями и детьми? Ответы на эти вопросы дала школьная психолог Наталия Сидоренок изданию ТСН.

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Она отметила, что когда ребенок не слушается родителей, то это означает, что они потеряли не только контроль над своим чадом, но и уважение и доверие. И в этом виноваты чаще всего сами родители.

Как правильно сделать замечание

"Если ребенку еще не исполнилось четырех лет, он нуждается в простых и понятных указаниях вроде "Помой, пожалуйста, руки", "Поставь на место свою обувь". Ребенка обязательно нужно приучать к словам "пожалуйста", если вы желаете, чтобы и он так же к вам обращался", – ответила психолог.

Нужно понимать еще, в какой именно ситуации родители дают ребенку задание или выражают свою просьбу. Если ребенок увлеченно смотрит мультик, и тут мама говорит: "Пойдем обедать", он, скорее всего, не отреагирует. Ребенка нельзя за это ругать. Лучше подождать, пока мультфильм закончится.



Дети смотрят мультики / Фото Green Country

Но если ребенка надо покормить уже, то вам необходимо подойти к нему, сесть рядом, взять за руку, и сделать так, чтобы он посмотрел на вас, и только после этого сообщить, что ему пора обедать, а мультик он досмотрит потом.

Избегайте категорических "не"

По словам психолога, ни в коем случае нельзя формулировать запреты, используя фразу "нельзя" или частицу "не": "не делай", "не ходи туда", "не кричи" и т.д. Лучше сформулировать так: "Давай попробуем сделать это по-другому" или "папа спит, поэтому постарайся ходить тише".

К тому же, если запреты льются на ребенка постоянным потоком, то он просто перестанет на них обращать внимание.

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Не переходите на личности

"Никогда нельзя говорить: "ты криворукий", "ты глупый" или "ты плохой" и нельзя сравнивать ребенка с другими.

Если малыша постигла неудача или он что-то натворил, лучше сформулировать свое отношение к происходящему так: "Сегодня у тебя не получилось" или "Сегодня ты меня огорчил", "Я расстроена твоим поведением", говорит эксперт.

Расскажите ребенку, как вы его любите

Главное-запомните, что, делая замечания ребенку, нужно сперва заверить его в том, что вы его любите и он для вас – самый лучший, а потом можно изложить свою критику.

И обязательно завершите разговор чем-то хорошим. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности и быть уверенным, что его все равно любят, несмотря на его школьные оценки или поступки.



Мама обнимает дочь / Фото Золотоноша

Найдите причину плохих поступков детей

Если ребенок что-то натворил, родители всегда должны найти возможность поговорить с ним о том, почему он так поступил. Например, дети прогуливают уроки, чтобы выразить родителям или учителям свой протест. Возможно, ребенок обделен родительским вниманием и хочет, чтобы они наконец его заметили.

Если же ребенок стал плохо учиться, не торопитесь его ругать или наказывать. Надо разобраться, в чем проблема. Ребенок может бояться учителя, переживать, когда его вызывают к доске, или он просто не может осилить этот материал.

Напоминайте ребенку о его сильных сторонах

Родители всегда должны помнить о том, что у ребенка есть положительные черты и каждый раз напоминать ему о них. Например, если у него плохие оценки по математике, то нужно вспомнить, что он прекрасно играет в футбол или на гитаре и тому подобное. Если только ругать, то вы можете сильно снизить самооценку малыша.

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"Любое замечание родителей должно быть корректным и не оскорбительным. Ребенок это обязательно оценит. Чаще всего дети сами страдают из-за своих неудач, поэтому лишний раз не стоит их ругать, а вот поговорить и вместе найти выход из ситуации просто необходимо", – добавляет Наталия Сидоренок.

И нельзя забывать о том, что каждый ребенок – личность. У него могут быть собственные взгляды и утверждения, которые могут и не совпадать с родительскими.