Как правильно хвалить детей: объяснение экспертов

Некоторые из родителей считают, что похвала развращает детей, зато другие наоборот – уверяют, что это большое поощрение. Поэтому психологи рассказали, какое влияние в воспитании на самом деле имеет похвала?

Ученые Дженнифер Гендерлон и Марк Леппер проанализировали результаты более 30 лет исследований и определили, что похвала может быть мощной мотивационной силой, если придерживаться определенных правил, пишет Parenting science.

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Как правильно хвалить детей

Эксперты советуют оценивать достижения детей в соответствии с их возрастом и возможностями. Так, например, дети воспринимают похвалу как мотивацию и поощрение.

Когда исследователи проанализировали взаимоотношения и их двух– и трехлетних малышей, то обнаружили, что ребенок, который получал достаточно похвалы в этом возрасте, в будущем значительно быстрее решал поставленные перед ним задачи и является более упорным чем те, которые не слышали ободряющих слов от родителей.

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Хвалите ребенка за его достижения / Фото с сайта "Семья"

В то же время старшие дети и подростки со временем идентифицируют похвалу как попытку манипулировать ими. Поэтому настроены к ней, как к чему-то неискреннему. Поэтому детей этого возрастного диапазона стоит хвалить за действительно заслуженные поступки и достижения.

К тому же, всегда хвалите искренне. Дети хорошо чувствуют эмоциональное состояние родителей и понимают, когда в ваших словах нет искренности. Поэтому будьте осторожны с притворной похвалой, не жалейте детей и не пытайтесь таким образом заставить их что-то сделать.

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Интересно, что ученая Кэрол Дьюк провела эксперимент и обнаружила, что время от времени похвала имеет обратный результат. Дети начинают бояться сделать ошибку и разочаровать кого-то. Поэтому, лучше похвалить их за конкретные достижения, например, удачно принятое решение, хорошие оценки хорошо выполненное задание – то, что они могут улучшить.

Также похвалой поощряйте детей овладевать новыми навыками и совершенствовать собственные таланты, а не сравнивайте их с другими. Социальные сравнения могут вырастить в ребенке высокомерие и зависть.