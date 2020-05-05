Как правильно наказывать ребенка: советы психолога

Не все родители могут воспитывать ребенка без наказания. Ведь дети часто не слушаются, плохо себя ведут или делают что-то специально, чтобы угодить взрослым. Как же тогда правильно наказывать ребенка и какие правила должны соблюдать родители – читайте в материале.

Детский и семейный психолог Евгения Полтенко поделилась с изданием ТСН, как правильно наказывать ребенка и чего делать точно нельзя.

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Для начала отметим, что наказание должно соответствовать поступку.

"Наказывая, подумайте, а справедливо ли ваше наказание сейчас. Если, например, ребенок, заигравшись, элементарно не услышал вашей просьбы, стоит ли на него кричать? А если малыш убегает от вас на улице, проверяя границы дозволенного, не лучше ли без криков объяснить ему, где можно бегать, а где опасно", – говорит психолог.



Объясните ребенку, что он сделал неправильно / Фото SPE

Так, нередко родители наказывают школьника за "двойку", не разобравшись, почему он получил плохую оценку. Но, возможно, ребенок просто не понял материал, тогда ему нужно объяснить его и помочь исправить оценку.

Как правильно наказывать ребенка

Правило "9:1"

Психолог советует придерживаться правила "на 9 да, 1 – нет". Ведь чем больше запретов, тем больше шансов у ребенка их нарушить и тем самым "заслужить" наказание.

Поэтому у психологов есть правило, при котором, запретив что-то, вы должны 9 раз что-то позволить. Четко определитесь, какие в вашей семье существуют запреты и ограничения. Их должно быть небольшое количество. Расставив границы, требуйте их исполнения.

Наказывайте за поступок, а не за особенности ребенка

Четко объясняйте ребенку, что вы наказываете его за этот конкретный поступок. Иначе малыш может решить, что он плохой, и его наказывают именно поэтому. Особенно если его при этом ругают и называют оскорбительными прозвищами: "Ты плохой", "Ты никчемный" и т.д.

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Не стоит употреблять отрицательные слова: наглый, злой, плохой, глупый, истерика, нервы и т.д., общаясь с детьми. Потому что такую ​​вашу модель поведения чадо подсознательно примет. Каждое слово, которое обозначает негативное понятие – это сорняк на ментальном поле ребенка, который дает ему основания быть именно таким, каким вы бы не хотели его видеть.

К тому же, поступок ребенка не имеет никакого отношения. Ребенок всегда хороший, но по ряду причин он может осуществлять тот или иной поступок.

Наказание должно следовать сразу за поступком

Так, если воспитательница пожаловалась на то, что ваш малыш плохо вел себя в саду, а вы, приведя его домой вечером, наказываете его, он не будет знать, с чем связано наказание. У детей память короткая, поэтому если он заслужил наказание, его нужно осуществлять либо сразу, либо воздержаться от наказания вовсе.



Проведите воспитательную беседу с ребенком сразу после плохого поступка / Фото Pac

Обещанное нужно выполнять

Если вы пообещали наказать ребенка за невыполненное домашнее задание, вы должны обещание выполнить. Иначе ребенок прекращает вам верить и, понимая, что останется безнаказанным, перестает слушать родителей.

И добавим, что если вы хотите, чтобы дети вас слушали, то бессмысленно их ругать, а тем более делать это часто. Потому что так ребенок привыкнет и будет воспринимать это как вашу нормальную речь и реагировать на нее. Лучше воспитывать детей с минимальным сигналом (спокойным и плавным голосом), тогда дети будут понимать своих родителей с полувзгляда.