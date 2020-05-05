Как правильно наказывать ребенка: советы психолога
Не все родители могут воспитывать ребенка без наказания. Ведь дети часто не слушаются, плохо себя ведут или делают что-то специально, чтобы угодить взрослым. Как же тогда правильно наказывать ребенка и какие правила должны соблюдать родители – читайте в материале.
Детский и семейный психолог Евгения Полтенко поделилась с изданием ТСН, как правильно наказывать ребенка и чего делать точно нельзя.
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Для начала отметим, что наказание должно соответствовать поступку.
"Наказывая, подумайте, а справедливо ли ваше наказание сейчас. Если, например, ребенок, заигравшись, элементарно не услышал вашей просьбы, стоит ли на него кричать? А если малыш убегает от вас на улице, проверяя границы дозволенного, не лучше ли без криков объяснить ему, где можно бегать, а где опасно", – говорит психолог.
Объясните ребенку, что он сделал неправильно / Фото SPE
Так, нередко родители наказывают школьника за "двойку", не разобравшись, почему он получил плохую оценку. Но, возможно, ребенок просто не понял материал, тогда ему нужно объяснить его и помочь исправить оценку.
Как правильно наказывать ребенка
- Правило "9:1"
Психолог советует придерживаться правила "на 9 да, 1 – нет". Ведь чем больше запретов, тем больше шансов у ребенка их нарушить и тем самым "заслужить" наказание.
Поэтому у психологов есть правило, при котором, запретив что-то, вы должны 9 раз что-то позволить. Четко определитесь, какие в вашей семье существуют запреты и ограничения. Их должно быть небольшое количество. Расставив границы, требуйте их исполнения.
- Наказывайте за поступок, а не за особенности ребенка
Четко объясняйте ребенку, что вы наказываете его за этот конкретный поступок. Иначе малыш может решить, что он плохой, и его наказывают именно поэтому. Особенно если его при этом ругают и называют оскорбительными прозвищами: "Ты плохой", "Ты никчемный" и т.д.
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Не стоит употреблять отрицательные слова: наглый, злой, плохой, глупый, истерика, нервы и т.д., общаясь с детьми. Потому что такую вашу модель поведения чадо подсознательно примет. Каждое слово, которое обозначает негативное понятие – это сорняк на ментальном поле ребенка, который дает ему основания быть именно таким, каким вы бы не хотели его видеть.
К тому же, поступок ребенка не имеет никакого отношения. Ребенок всегда хороший, но по ряду причин он может осуществлять тот или иной поступок.
- Наказание должно следовать сразу за поступком
Так, если воспитательница пожаловалась на то, что ваш малыш плохо вел себя в саду, а вы, приведя его домой вечером, наказываете его, он не будет знать, с чем связано наказание. У детей память короткая, поэтому если он заслужил наказание, его нужно осуществлять либо сразу, либо воздержаться от наказания вовсе.
Проведите воспитательную беседу с ребенком сразу после плохого поступка / Фото Pac
- Обещанное нужно выполнять
Если вы пообещали наказать ребенка за невыполненное домашнее задание, вы должны обещание выполнить. Иначе ребенок прекращает вам верить и, понимая, что останется безнаказанным, перестает слушать родителей.
И добавим, что если вы хотите, чтобы дети вас слушали, то бессмысленно их ругать, а тем более делать это часто. Потому что так ребенок привыкнет и будет воспринимать это как вашу нормальную речь и реагировать на нее. Лучше воспитывать детей с минимальным сигналом (спокойным и плавным голосом), тогда дети будут понимать своих родителей с полувзгляда.