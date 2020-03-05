Как правильно путешествовать с маленьким ребенком: опыт украинской актрисы

Появление ребенка в семье – это вовсе не причина прекращать путешествия на несколько лет. Поэтому актриса шоу "Мамахохотала" и супруга депутата от "Слуги народа" Романа Грищука – Анна Гресь рассказала, как она вместе с мужем решила приучать своего первенца к путешествиям с раннего возраста.

Как путешествовать с маленьким ребенком и что нужно учитывать молодым родителям, планируя отдых с малышом в другой стране – Гресь рассказала в интервью изданию Сегодня.LifeStyle.

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Так, семья призналась, что приучивает сына к путешествиям с пеленок.

Каким было первое путешествие с ребенком? "Мы поехали вместе с родственниками на Новый год в Турцию. Мы отдыхали 10 дней. Получилась отличная смена обстановки: там тепло, красиво, недорого и при этом – недалеко. В случае чего, могли бы быстро вернуться в Киев", – сказала Анна.

Молодая мама рассказала, что перед полетом очень волновалась, не будет ли малыш плакать в самолете и мешать другим пассажирам. Она даже взяла с собой 2 пакета одноразовых берушей для такой ситуации, но малыш мирно спал при перелете и туда, и обратно.

Путешествуя с ребенком, нужно тщательнее все планировать и брать с собой больше вещей. С ручной кладью путешествовать уже не получится. "Также нужно подстраиваться под малыша: под его сон и кормление. А еще планировать гораздо больше времени на сборы", – посоветовала актриса.

По ее словам, лучше в путешествие взять с собой еще кого-то из родственников, чтобы вы могли отдохнуть. Ведь малышу нужен постоянный присмотр и внимание, а с кем-то близким вы сможете отдохнуть по очереди.

Анна рассказала в своем инстаграме, что туристическая страховка для малыша на год обошлась в 2300 гривен. К тому же, хоть малыш летит на руках, без предоставления места, билет ему тоже нужен. Стоимость билета примерно 30-50% от стоимости взрослого билета.

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Интересно, что можно довезти ребенка до трапа на самолет в коляске, потом сдать "транспорт" в багаж и при приземлении, после выхода из самолета, вам ее вернут. Это бесплатно. И если планируете брать в аренду автомобиль – не забудьте про автокресло.

Что нужно делать, чтобы семейный отдых не был скучным? Анна Гресь посоветовала менять виды отдыха и не лежать "тюленем на пляже". "Хотя у нас иногда моменты активности одновременно меняются моментами "хочу позалипать в телефоне в тишине" – и это очень здорово", – призналась женщина.

Почему путешествовать с ребенком – это круто? Актриса-мама рассказала, что путешествия усиливают связь и с ребенком, и с партнером, скрепляет вашу семью, привносит положительные эмоции и воспоминания.