Как правильно сказать ребенку о разводе родителей

Когда супруги вступают в брак, они начинают строить свою семью, вместе работают, путешествуют и воспитывают детей. Конечно, супруги не планирует через несколько лет расстаться, однако такое случается часто.

О чем важно помнить, принимая такое решение и как об этом сказать ребенку – в комментариях 24 каналу рассказала психолог, основательница психологической студии "Смысл" Марьяна Франко.

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Жизнь в браке – это не всегда праздник, особенно если она обременена бытом и требует постоянной работы и компромиссов от обеих. Бывает и такое, что развод становится долгожданной свободой. К тому же, мужчины и женщины по-разному проживают развод. Но особенно он сложное, если супруги имеют детей, для которых важно общение с обоими родителями.

Как развод влияет на детей?

В этот период родители начинают меньше уделять времени общению со своими чадами, ведь "втягиваются" в водоворот эмоций, судов и формальностей. Поэтому ребенок может чувствовать беспомощность и тревогу.



Дети будут обеспокоены и расстроены разводом родителей

Почему родители скрывают развод? Часто родители волнуются за спокойствие и счастье малышей, поэтому, желая уберечь свое чадо от стресса, не объясняют, что происходит. Но все равно получится так, что ребенок однажды утром проснется и узнает, что один из родителей покинул семью. И чем меньше он будет видеть папу или маму, тем больше ее жизни разделится на до и после. Поэтому развод родителей – неизбежная травма для ребенка.

Как правильно сказать ребенку о разводе?

Важно объяснить ребенку в доступной для его понимания форме, что это решение взрослых, они так решили самостоятельно и от ребенка это не зависит.



Скажите, что ребенок был желанным и родившимся в любви , и родители были счастливы и любили друг друга. Однако иногда так получается, что взрослые решают не жить вместе.



, и родители были счастливы и любили друг друга. Однако иногда так получается, что взрослые решают не жить вместе. Также нужно обязательно успокоить ребенка, подчеркнув, что несмотря на то, что вы расстаетесь, у ребенка навсегда останутся папа или мама, которые его любят и всегда будут рядом, когда это нужно. Просто сейчас сложный период и его надо пережить и поддерживать друг друга.

О чем важно помнить, принимая такое решение:

– Что наиболее пострадавшей стороной при разводе всегда оказывается ребенок (или дети), если они у вас уже есть.

– К сожалению родители практически никогда не считаются с мнением детей или их переживаниями (особенно когда много конфликтов, разделов имущества и развод происходит особенно бурно).

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– Что в ситуации развода дети не могут принимать собственные решения, а следовательно чувствуют себя заложниками ситуации.

– Детям придется приспособиться к жизни без одного из родителей.

– И если вы со временем сможете найти себе нового партнера и жениться второй раз, то ребенок уже никогда не будет иметь нового папу или маму.

Поэтому, расставаясь со своим партнером, не стоит расставаться со своими детьми. Более того, даже если нам не удалось найти общий язык как супругам, мы всегда можем найти общий язык как родители своего ребенка.

Как сами родители воспринимают развод?

По своей природе развод – это горе и потеря, потому фазы его переживания похожи на фазы переживания потери. Далее будет злость и поиск виновных. Здесь как у взрослых, так и у детей негативные эмоции бурлят с одинаковой силой.

Позже наступает период торгов. Женщины часто прибегают к изменениям внешности, подсознательно считая, что это сможет вернуть мужа. Мужчины могут бросаться в новые отношения, менять работу, чтобы доказать, что они еще на многое способны.



Женщины и мужчины по-разному реагируют на развод

Следующим является этап принятия и оплакивания. И мужчины, и женщины понимают, что развод таки произошел и с этим нужно жить. Женщинам более свойственно сильное переживание эмоций и выпуска их наружу. Мужчины же чаще более сдержанные.

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И, наконец, фаза принятия и стабилизации. Супруги начинают понимать, что нужно жить дальше. Жизнь постепенно возвращается в обычный режим, наступает прощение и появляются планы на будущее.

Заметим, что важным является состояние взрослого (преимущественно одного из родителей), с которым ребенок остается жить. Плохим примером и помощником ребенка будет поглощенный чувствами и обидами, эмоционально или физически истощенный один из родителей.