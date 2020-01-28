Как правильно выбрать кружок для ребенка: советы экспертов

Родители должны при выборе кружка принимать во внимание уровень развития и желание ребенка. Однако малыш не сможет сразу точно выбрать направление, поэтому лучший способ выбора кружка – много попыток и возможность экспериментировать.

"В 10 лет ребенок только ищет себя и форму своего увлечения. С 12 лет уже можно включать внутреннюю мотивацию на то, чтобы ребенок занимался одним делом и пытался достичь успеха", – объясняет член Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг изданию "УП.Жизнь".

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Она отмечает, что дети должны понять, как это – заниматься тем или иным направлением, чтобы выбрать что-то. "Если ребенок заинтересовался каким-то направлением, есть смысл посетить несколько пробных уроков с разными направлениями", – добавила психолог.

Опасность выбора "не того" кружка

По словам Екатерины Гольцберг, в ее практике часто встречаются дети, перегруженные кружками, от которых они не могут отказаться. "А все из-за того, что родители пытаются заранее "записать" детям разнообразные опции, на случай, что эти навыки пригодятся им в жизни", – отмечает эксперт.



Ребенку может не нравиться выбранный родителями кружок / Фото "Твой город"

Поэтому, самая большая опасность в этом – нереализованные амбиции родителей. Ведь часто взрослые не замечают, как навязывают чадам свои несбывшиеся мечты или пути успеха.

Ребенку может совершенно не импонировать такой выбор, но он продолжает посещать занятия, чтобы не обидеть маму или папу. Психолог объясняет, "если ребенку не нравится кружок, он начинает саботировать: делать вид, что забыл, перепутал дни, плохо себя чувствует и тд.

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Как правильно распределить нагрузку? Екатерина Гольцберг акцентирует внимание на том, что неправильно заполнять время детей только полезными занятиями. Потому что дети должны иметь время на ничегонеделание.

Детский врач Анастасия Быкова-Шелевицкая акцентирует внимание на важности свободного времени для здорового самочувствия ребенка, которое должно занимать 2-2,5 часа в день.

Как понять, что ребенок перегружен кружками

Эксперт в сфере педиатрии Анастасия Быкова-Шелевицкая называет первые симптомы, которые должны известить родителей о перегрузке ребенка:

аномальная усталость (очень трудно просыпаться, выполнять простые задания);

частые головные боли, головокружение;

боли в животе;

симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, боль за грудиной);

подавленное настроение;

отсутствие желания общаться со сверстниками и родителями;

частые болезни;

проблемы со сном;

возможное снижение успеваемости в школе;

"Лучше остановиться на двух направлениях"

Эксперты заявляют, что каждый ребенок имеет склонность к конкретным способностям, но для одних – это физическое направление, а для других – интеллектуальное. Поэтому при выборе нескольких кружков нужно соблюдать баланс.



Выберите для ребенка 1-2 кружка / Фото Lvivpost

"Рекомендую остановиться на двух направлениях, когда одни занятия развивают физические возможности, а другие предусматривают интеллектуальную деятельность", – предлагает Екатерина Гольцберг.

К тому же, для того, чтобы ребенок с удовольствием посещал кружки, у него должна быть правильная мотивация. А с правильно выбранным занятием ребенок сможет не просто получить какие-то навыки, но и почувствовать успех и удачу.