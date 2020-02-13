Как превратить идею в бизнес: секреты от соучредителя Netflix

Компания Netflix начинала свой путь как стартап – по аренде фильмов на DVD. В эту идею инвесторы не хотели вкладывать деньги, а клиентам эта услуга была не интересна. Поэтому компания несколько раз оказывалась на грани банкротства. Однако теперь Netflix оценивают в 130 миллиардов долларов и ее знают по всему миру.

Соучредитель Netflix Марк Рэндольф поделился в книге "Эта идея никогда не сработает" секретами, как его команде удалось превратить идею, в которую никто не верил, в очень прибыльный бизнес. Мы перевели статью издание MC.today.

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Как штраф способствовал возникновению идеи создать компанию

Учредители Netflix рассказывают СМИ, что идея создать компанию им пришла после штрафа в 40 долларов, которые с них взыскали за несвоевременно возвращенную видеокассету с фильмом "Аполлон-13". "Это немного приукрашенная история. Потому что настоящая история – это сплошная мешанина, которую не расскажешь в двух словах. К тому же, пресса хочет получить нарядную сказку с бантиком сбоку", – пишет Марк Рэндольф.



Марк Рендольф / Фото mc.today

Так, основатели Netflix, создавая свой стартап, потратили массу усилий, собирая сотни фильмов на DVD-дисках не только чтобы удивить пользователей ассортиментом, но и для того, чтобы это громко звучало в рекламе.

"У нас есть самая полная в мире коллекция фильмов на DVD" выглядит значительно привлекательнее банального "предоставляем фильмы в аренду", – отмечает соучредитель компании.

А когда случился секс-скандал с Биллом Клинтоном, Netflix записал видео его допроса в суде на диски и рассылал всем желающим всего за 2 цента. Маркетинговый отдел придумал лозунг – "Вставь свои 2 цента в историю с Клинтоном". Из этого получился красивый информационный повод для СМИ – об этой акции написали New York Times, Wall Street Journal, Washington Post и USA Today. Потратив 5 тысяч долларов на диски, Netflix получил мощную рекламу и почти 5 тысяч новых клиентов.

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Команде нужно давать свободу

По словам Марка Рэндольфа, главная задача лидера – собрать команду, которой доверяешь, и дать ей свободу. Таким принципом руководствовались основатели Netflix, когда собирали свою команду.

Так, в офисе Netflix идет огромная борьба за хороших программистов. Поговорив со многими из них, Марк Рэндольф пытался понять, какой должна быть компания, чтобы они выбрали ее. И пришел к выводу, что для многих разработчиков комфортность работы в компании важнее денег.

Как выглядит штаб-квартира Netflix фото UBR

Поэтому Netflix заинтересовывал топовых работников хорошим отношением к ним и нестандартными задачами. На старте компания не могла себе позволить большие зарплаты, а офис был маленьким. Однако сотрудникам давали полную свободу, отпуск был ненормированным, а выходной можно было брать в любой момент. Главное – было обеспечить результат, а не просиживать на работе с 9 до 18.

Почему компания назвалась именно Netflix

"Удачное название стартапа не так легко подобрать. Amazon сначала назывался Cadabra, Twitter назывался Status, а Netflix соучредители первое время называли Kibble (так же как бренд корма для собак)", – пишет Марк Рэндольф.

Но впоследствии пришло время определиться с окончательным названием. Это должно быть короткое слово, которое легко произносить и запоминать. В нем должно быть два слога, с акцентом на первом (по принципу Google или Facebook). В конце стартап назвали Netflix – это слово объединяло интернет (net) и фильмы (flix).

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Компания важнее эго

В первый год существования Netflix Марк Рэндольф был его генеральным директором, но дела шли плохо. Однажды к нему пришел соучредитель стартапа Рид Хастингс предложил отказаться от должности и разделить управление компанией на двоих. Он сказал, что Марку не хватает жестокости, прямолинейности и авторитета, чтобы вести переговоры с крупными потенциальными инвесторами.

Рэндольф сначала очень расстроился и обиделся. Однако, взвесив все "за" и "против", он согласился и уступил пост гендиректора и стал президентом (эта должность была немного ниже). Впоследствии дела в компании пошли лучше.



Учредители Netflix – Рид Хастингс (слева) и Марк Рэндольф (справа)

И о семье забывать нельзя

Даже когда Netflix только запускался, и всем приходилось работать по 50-70 часов в неделю, Марк Рэндольф не отменял свои "семейные вторники". Что бы ни происходило, каждый вторник в 17:00 он ехал домой и проводил вечер с женой – они вызывали няню для детей, ужинали в ресторане и гуляли по пляжу.

И хотя сначала в компании его не понимали, затем все привыкли к такому графику шефа и не назначали встреч на вечер вторника. Это позволило Марку сохранить свой брак на протяжении десятилетий, в то время, как большинство бизнесменов вокруг расставались.