К началу учебного года в Украине осталось меньше месяца. После длительного карантина, дистанционного обучения и летних каникул дети могут гораздо труднее перенести ежедневные утренние подъемы уже с сентября. Предлагаем вам несколько советов, которые лучше настроят ваших детей на сон.

Несколько лет назад доктор Уитни Робин с Американской ассоциации сна назвала семь советов здорового сна, пишет The Huffington Post.

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Нужная продолжительность сна

Рекомендуемое время можно определить по возрасту ребенка. Эксперт рекомендует укладывать детей спать на 15 минут раньше, пока не достигнете нужного времени. Иными словами, если ребенок должен в школьный период ложиться в 21:00, за 4 дня до 1 сентября начните укладывать его на 15 минут раньше, пока не достигнете нужного времени.

Выключайте гаджеты

Дети должны выключить гаджеты хотя бы за час до сна. Также не включайте яркий свет в комнате перед сном.

Детям следует видеть время, когда ложатся

Хорошо, если в детской висят цифровые часы, на которых дети могут увидеть, когда ложатся и просыпаются. Это позволяет детям чувствовать контроль над правилами сна. Для малышей, которые еще не понимают цифры, возле часов можно повесить специальную табличку. Например, если ребенок должен ложиться в 20:00 – напишите это время на бумаге. Тогда он будет сравнивать написанное и время на часах.

Режим вложения

Режим вложения должен каждый раз включать одинаковые действия – расстилания кровати, уборка игрушек. Доктор Робан добавляет, что для маленьких детей процедура не должна длиться дольше 15 минут. По ее словам, режим вложения также не позволит малым манипулировать, откладывая сон как можно дольше и вызывая переутомление.

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Вся семья должна соблюдать правила

Все члены семьи, которые имеют отношение ко сну детей, должны принять одинаковые правила. Только совместными усилиями и соблюдая одинаковый режим можно вместе преодолеть проблемы.

Поощряйте детей призами

Выберите самое главное правило сна для ребенка, если он придерживался вашего условия, отблагодарите его поощрительным подарком. Тиким образом можно эффективно работать с очень активными детьми, которым трудно успокоиться перед сном.

Будьте настойчивыми

Доктор Робан подчеркивает, что только с помощью родителей дети научатся вовремя ложиться спать и вся семья избежит стресса от перехода на новый режим после окончания каникул.