Как провести День святого Валентина с любимым человеком: 15 оригинальных и романтичных идей

Перед праздником 14 февраля каждая пара начинает думать о том, как сделать День влюбленных в этом году особенным. Конечно, вы можете традиционно устроить романтический ужин при свечах или подарить типичные валентинки и шоколадные подарки. Но мы поможем вам сделать этот день более креативным и незабываемым.

Как провести День святого Валентина с любимым человеком

Редакция "Семья 24" подготовила для вас 15 романтических и веселых идей, чем можно заняться в День святого Валентина со своей второй половинкой.

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Но независимо от того, решите ли вы выбрать какую-то из этих идей, в этот день – 14 февраля – вы, конечно, бесспорно хорошо проведете время – ведь вы проведете день вместе.

Кулинарный мастер-класс для пары

Все говорят, что еда – это путь к сердцу человека, то почему бы не провести время весело, готовя вместе? Кулинарный майтер-класс для пары – это не только романтично, но и отличный способ отказаться от традиционного ужина в пользу чего-то более интересного и веселого.

Проведите ночь в прекрасном номере отеля

Сделать День влюбленных особым поможет местный отель. Заселитесь в милый номер, примите ванну, наденьте теплые мягкие халаты и смотрите фильмы или выпейте бокал вина. Наслаждайтесь этим волшебным вечером и ночью вместе со своим партнером, а на следующее утро закажите завтрак в постель.



Проведите романтический день в гостинице / Фото Pinterest

Отправьтесь в путешествие

Что может больше отвлечь от будней и помочь отдаться романтической обстановке, чем новое путешествие. Пусть это будет однодневная экскурсия или уикенд в другой город или страну – такой вариант, как провести День святого Валентина, станет настоящей сказкой для двух влюбленных.

Спа-процедуры для двоих

Спа – это комплекс оздоровительных процедур, в котором используются различные виды воды (морская, пресная, минеральная), соли, грязи и водоросли, масла и тому подобное. Все эти процедуры проводятся синхронно для пары. При этом вы находитесь в одном помещении, можете наблюдать друг за другом в процессе.

После окончания процедур вы оба, находясь в одном гармоничном и расслабленном состоянии, можете поделиться впечатлениями, а также дополнить полученное удовольствие романтическим продолжением.



Устройте себе вечер удовольствия и релакса / Фото Pinterest

Возьмите мастер-класс рисования

Если вы хотите сделать свой собственный шедевр, то примите участие в мастер-классе живописи со своей второй половинкой.

Ведь, как показывают исследования, создание рисунка или иного искусства влюбленными, которые помогают друг другу, образует между ними тесную связь.

Сходите на урок танца вместе

Танец вместе – это идеальный способ сблизиться и создать милые воспоминания. К тому же, это уникальная возможность освоить, например, азы вальса. Мастер-класс гарантирует не только положительные эмоции, но и возможность позже удивить своими навыками на любом мероприятии.

Да, вы проведете прекрасный вечер со своей второй половинкой, имея праздничное настроение и захватывающий процесс обучения.



Пара учится танцевать / Фото Pinterest

Устройте романтическую ночь под звездами

Берите с собой любимого человека и направляйтесь на кемпинг. Возьмите палатку, перекус и термос с горячим напитком. Если же на улице очень холодно, то можете пойти в планетарий.

Представьте себя туристами

Есть ли в вашем городе достопримечательность или место, которые вы всегда хотели посетить? "Станьте" туристами в собственном городе и проведите невероятный день, восхищаясь местами, осматривая людей или покупая горячий кофе на улице. И обязательно сделайте много общих фото для нового поста в соцсети или для себя.



Проведите время вместе, гуляя по городу / Фото Pinterest

Воспроизведите свое первое свидание

Вернитесь туда, где вы впервые влюбились друг в друга и провели свидание. Если вы помните все до мелочей, то даже закажите те же блюда и делайте те же вещи после свидания – прогуляйтесь, сходите в кино или как вы там провели время вместе?

Напишите любовные письма друг другу

Это точно один из самых романтических способов провести этот праздник. Напишите письмо своей второй половинке, в котором признаетесь, почему ваш партнер такой особенный для вас, какими их качествами вы больше восторгаетесь, как они заставляют вас чувствовать себя и почему вы влюбились в них.

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А вечером, возможно, за бутылкой вина прочитайте эти письма и вспомните свое знакомство или первое свидание.

Ванна вместе

Для романтического вечера на День Святого Валентина примите ванну вместе с любимым человеком. Это не только поможет вам расслабиться и насладиться обществом друг друга, но и привнесет новую романтическую нотку в ваши отношения.

Наполните ванну водой с добавлением цветной соли, возьмите любимое вино и не забудьте ароматные свечи для атмосферы.



Ванна с любимым человеком / Фото Pinterest

Массаж для пары

Сходите вместе на парный сеанс аромамассажа. Это возможность окунуться в мир приятных ароматов и наслаждения вместе с любимым человеком. Или вы можете устроить вечер массажа дома друг другу. Ведь, как показывают исследования, это улучшает отношения.

К тому же, массаж – это отличный способ снятия стресса, повышения тонуса и упругости мышц. А эфирные масла положительно влияют на дыхательную и нервную системы.

Посетите аквапарк

Пойти в кафе или ресторан на День влюбленных – это, конечно, классика. Но если вам хочется экстрима и эмоций вместо романтического ужина, альтернативой может быть аквапарк. Ведь, аквапарки сегодня предлагают целый спектр развлечений: это не только катание на горках, но и различные зоны релаксации, массажи и бары прямо в воде.



Отдохните вместе в аквапарке / Фото Unsplash

Проведите крутой пикник

Зимняя погода не должна помешать вам запланировать наиболее романтическое свидание из всех – романтический пикник. К тому же, зима в Украине в этом году позволяет выбраться в парк или лес. Обязательно захватите с собой плед и перекус.

Если вы пойдете в лес, то прекрасно будет зажечь костер и устроить романтический день для разговоров. Поиграйте в снежки, подурейте, слепите снеговика т.д., просто сделайте этот день наиболее комфортным и незабываемым для вас.

Предложение руки и сердца

И, конечно же, если вы давно уже размышляли об официальном предложении руки и сердца, 14 февраля – это как раз прекрасная возможность реализовать задуманное.

Такой День святого Валентина не только запомниться на всю жизнь, а еще будет настоящей семейной историей для внуков и правнуков. День всех влюбленных станет для вас особенным праздником, который вы всегда будете ждать и отмечать с особым трепетом и нежностью.



Предложение на День святого Валентина / Фото Unsplash