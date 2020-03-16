Как провести карантин: МВД поделился полезными ссылками для детей и родителей
Карантин в Украине, который продлится до 3 апреля, изменил планы и рабочие будни взрослых и их детей. Да, это маленький стресс для всех, однако, следует помнить, что паника не поможет. Лучше занять себя в свободное время чем-то полезным.
Министерство внутренних дел в телеграмм-канале поделилось полезными ссылками, как можно разнообразить пребывание на карантине для себя и детей.
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Ссылки, которые помогут с пользой провести карантин:
Уроки для школьников – https://goo-gl.su/voU5znE
Возможность сделать фигуру мечты (от курсантов) – https://bit.ly/2U9mm4i
Прокачать уровень родного языка – http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/12
Путешествовать по Украине из дома – https://bit.ly/39QNbki
Крутые украинцы, которые рассказали, начать собственное дело и супер мотивация от них – https://bit.ly/33nUYUm
Видео-версии спектаклей театра Олеся Курбаса – https://bit.ly/3b0Wz4W
Посмотреть украинские фильмы –https://bit.ly/2QmdBCG
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