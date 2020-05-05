Как распознать токсичные отношения в паре: четыре важных признака

Для некоторых пар карантин стал испытанием, которое выявило все трещинки в отношениях. Токсичные отношения угрожают психическому здоровью и от них не защитишься перчатками и маской. Поэтому экстренная самоизоляция обострила конфликты в парах.

В программе "Утро с Украиной" на одном из телеканалов психолог Наталья Пидлисна рассказала, как понять, что ваши отношения испортились в условиях карантина (или, может, они всегда были нездоровыми?).

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Оказалось, что существует по меньшей мере четыре признака токсичных отношений.

Первый признак – паразитирование

Когда вы чувствуете себя дома служанкой или наемным рабочим, а вашего партнера это устраивает. Он живет в свое удовольствие и не собирается ничего менять. Здесь психолог советует устроить ему проверку.

"Скажите, что с завтрашнего дня вы собираетесь обслуживать только себя, продержитесь в своей решимости несколько дней. И вам многое станет ясно", – комментирует Наталья Пидлисна.

Второй признак – невозможность поговорить о проблемах в паре

Когда один из партнеров пытается говорить, а другой – не хочет разговаривать о проблемах. "Это говорит о том, что вашей второй половинке не важен ваш комфорт. Ей комфортно в вашем дискомфорте", – объясняет эксперт.



Вы не можете поговорить о проблемах с партнером / Фото Newsdaily

Зато вы в это время испытываете отчаяние и беспомощность, ведь все ваши попытки искать понимание игнорируют. И это еще больше отравляет.

Третий признак – чувство вины

"Вы каждый день чувствуете себя виновным в том, что не смогли создать на карантине хорошие условия для человека", – комментирует психолог.

Если вам постоянно навязывают чувство вины (вероятно, так было и раньше), то стоит ли дальше быть с таким партнером? Ведь на то, чтобы избавиться от чувства вины, могут уйти годы психотерапии.

Четвертый признак – когда отношения держатся на зависимости

"Если вы зависите от партнера из-за квартиры или финансово, и вам еще постоянно говорят об этом, упрекают в том, что вы зависимы, то это будет продолжаться и после карантина", – отметила Наталья Пидлисна.

От такой зависимости надо избавиться. Конечно, это трудно в условиях карантина. Но стоит хотя бы сделать первые шаги: проконсультируйтесь со специалистом по финансам или человеком, который поможет найти работу. Старайтесь стать самодостаточным и укрепляйте себя изнутри, тогда никакие токсичные отношения вас не отравят.