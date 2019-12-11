Как рассказать ребенку правду о святом Николае: интересный способ

Учительница истории из США Лесли Раш поделилась интересным способом, как в ее семье уже много поколений подряд рассказывают правду о Санте (в Украине вместо него дети ждут святого Николая).

Она подчеркнула, что раскрывают правду, когда ребенку исполнится шесть или семь лет: тогда у него начинают закрадываться первые сомнения в существовании Санты, передает историю психологическая студия "Сенс" в Фейсбуке.

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Как рассказать ребенку о святом Николае: опыт американки

Женщина сказала, что обычно ведет ребенка в кафе и, сделав заказ, говорит: "Ты, конечно, очень сильно вырос за этот год. И не только стал выше – я вижу, что твое сердце тоже стало больше. И ты так вырос, что сам можешь стать Сантой".

Потом Лесли рассказывает ребенку, что, как заметно на улице в рождественское время, Санта-Клаусы – это люди, переодетые в него. "Некоторые из твоих друзей могли тебе сказать, что его вообще не существует. Так думают многие дети, потому что они еще не готовы быть Сантой. Но ты готов", – продолжает женщина.



Ребенку нужно осторожно рассказывать о Санта Клаусе / Фото Unsplash

Тогда она говорит, что нужно попросить ребенка выбрать любого человека, например, соседа. Миссия ребенка – тайно узнать, в чем нуждается этот человек и потом подарить ему это (но завернуть в подарочную бумагу и доставить). К тому же, ребенок не должен никому рассказать, что это сделала он, ведь "быть Сантой не значит получать одобрение – это бескорыстное желание отдавать".

Мой старший сын так выбрал "тетю-ведьму", что живет на углу. По дороге в школу сын заметил, что каждое утро она выходила на крыльцо забирать почту босиком – поэтому он решил, что ей нужны тапочки. Когда мы купили ей теплые тапочки, он упаковал их и наклеил сверху "С Рождеством от Санты", вечером отправился к ее дому и подложил подарок ей под дверь,

– сказала учительница.

Женщина добавила, что на следующее утро они увидели ее в теплых тапочках. "Сын был в эйфории. Мне пришлось напомнить ему, что никто никогда не должен знать, что это сделал он – иначе он уже не будет Сантой", – заверила Лесли. По словам женщины, позже несколько последующих лет ее сын выбирал множество людей для подарков и дарил их другим людям.

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Эта история является примером, как рассказать правду о святом Николае в Украине. Ведь так ребенок поймет, что его не существует, но такая идея сохранит дух щедрости этого праздника.

Как сказать ребенку, что святого Николая не существует

По мнению психолога Гонорати Ямруз, не следует слишком рано объяснять детям, что святого Николая не существует. Правду о традиции, связанной с Николаем, стоит открыть только тогда, когда ребенок начинает задавать все больше сознательных вопросов.



Святой Николай разносит подарки

Поэтому советуют говорить об этом как можно позже – после 10-ти лет. К тому же, перед тем, как это сказать, нужно понемногу готовить ребенка, в частности рассказывать информацию о земной жизни святого Николая.

Кто такой святой Николай?

Это не вымышленный персонаж, а реальная личность. Николай – это человек, который стал святым за благородные поступки и достойную, праведную жизнь.



Родился Николай в 270 году в городе Патаре, юго-западной части Малой Азии. Он стал священником, а когда умерли его родители, он получил наследство, но не стал жить роскошной жизнью, а начал помогать бедным. Больше – читайте здесь.

Именно эту легенду считают началом традиции подкладывать подарки от имени святого Николая. Впоследствии это стали делать в день его смерти – 19 декабря по юлианскому календарю.

Как сказать правду? Ребенку стоит объяснить, что ему не намеревались врать и просто поддерживали веру в чудо. К тому же, скажите, что считаете его взрослым человеком, который сам все в состоянии понять. А потом спросите у ребенка, что он сам думает по этому поводу.



Скажите ребенку, что он может и дальше верить в Николая / Фото Tochka.net

Если ребенок все таки поймет, что святой Николай – всего лишь выдумка и расстроится, поддержите его и объясните, что вам тоже обидно, и предложите стать помощником Деда Мороза по отношению к младшим детям.

Интересно! Для каждого человека важна атмосфера таинственности. Так, святой Николай – это ложь, как и кино, и мультики. Стоит находить границу между волшебством и ложью, и получать положительные эмоции от таких праздников. Ведь святой Николай приходит один раз в год, поэтому не зацикливайтесь на том, что он – всего лишь выдумка, и просто получайте удовольствие от семейного праздника.