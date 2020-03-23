Как не расстаться и не разрушить семью за время карантина: советы психолога

Из-за вынужденного карантина многие супружеские пары столкнулись с проблемой рутины. Ведь если раньше они имели разные графики работы и потребности в общении или отдыхе, то теперь фактически все время проводят вместе, не отдыхая друг от друга.

В Китае супруги все чаще подают заявления на развод. Причиной является то, что пары слишком много времени проводят вместе в самоизоляции от коронавируса.

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Чтобы такого не происходило, стоит следовать советам психологов. Так, психолог Марта Прыриз рассказала изданию УП.Жизнь собственные рекомендации, которые могут помочь вашим отношениям во время карантина.

Имейте свое место покоя

По словам психолога, для хорошего самочувствия всем нужно время наедине с собой и своими мыслями. У разных людей эта потребность варьируется от нескольких минут до нескольких часов в день.

Для чего? Время с собой помогает осмысливать и психически обрабатывать события дня.

Даже если вы живете в однокомнатной квартире, найдите свой уголок (это может быть кухня, ванна и т.д.), где вы сможете беспрепятственно проводить ежедневно по крайней мере 15-30 минут в одиночестве. Будет хорошо, если это время пройдет не за телефоном и лентой новостей, а за приятными занятиями,

– сказала Марта Прыриз.

Она добавила, что как показывают исследования, в 68% случаев чтение книг помогает справиться со стрессом быстрее, чем другие методы. Помогает также приятная музыка: в 61% случаев она успокаивает. Чай или кофе на третьем месте: они действуют в 54% случаев.

Устраивайте совместные 20 минут тревоги

У каждого человека сейчас приходят в голову разные мысли: "Как будет дальше?", "Когда можно выйти на работу?", "Как ребенок адаптируется к дистанционному обучению?" тому подобное. Конечно, можно делать вид, что таких мыслей у Вас нет, но от этого они никуда не исчезнут.



Из-за карантина в пары может возникнуть стресс или мысли о разводе / Фото Сегодня

Поэтому психологи нашли решение для наших тревог и предложили отводить тревоге конкретное время в течение дня. А если делать эту технику со своим мужем или женой, то сможете укрепить доверие и почувствовать, что вы не одни переживаете похожие эмоции и мысли.

"Главное правило техники: есть конкретное время для разговора о тревожных мыслях. Вероятно, это звучит для вас несколько абсурдно. Впрочем, мозг учится выдерживать тревогу, зная, что ежедневно, к примеру, в 19:00, сможет выплеснуть ее собеседнику", – заверила психолог .

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Высказывайте все тревоги, которые приходят в голову, делитесь эмоциями. Задача слушателя: не отрицать эмоции и страхи, а признать, что это нормально – чувствовать себя так в ситуации неуверенности. После того, как вы 10 минут поделились и получили сочувственную поддержку, побудьте слушателем для человека напротив.

Делайте то, что находится под вашим контролем

Испытывать страх, неуверенность и тревогу – нормально, ведь сложившаяся ситуация неизвестная и сложная.

Ведь когда мы волнуемся, мы можем забывать о многих вещах, которые до сих пор находятся под нашим контролем: мы все еще можем звонить родителям, выполнять некоторую работу и поддерживать онлайн-контакт с друзьям.



Общайтесь с родными в видеочатах/ Фото Insider

"Чтобы не находиться постоянно в подавленном состоянии, подумайте вместе с любимым человеком, что конкретно находится под вашим контролем сейчас. Заново поделите обязанности и дела и выполняйте их. Делая то, что напрямую зависит от вас, вы превращаете ваше беспокойство в продуктивный процесс", – ответила эксперт.

Отзывчивость, ориентированная на действия

У всех нас разные реакции на стресс. Бывает, что люди будто отсекаются от эмоций и перестают их чувствовать. Мы можем реагировать на стресс иначе, чем наши родные или друзья.

Это нормально, если вашей близкому человеку нужно больше объятий сейчас. Это нормально, если вам хочется плакать больше, чем обычно, или вы ищете повод, чтобы поспать и не думать. Мы пытаемся найти свои методы, как справиться с неожиданными вызовами,

– говорит психолог.

Всем без исключения нужно ощущение стабильности и безопасности. Поэтому, если вашим родным сейчас нужно больше поддержки и любви, это нормально. Вы можете совершать маленькие действия, которые улучшат состояние другого человека. Для этого поддержите его так, как он в этом нуждается.

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Используйте это время, чтобы сблизиться

Возможно, больше у нас не будет необходимости вынужденно сидеть дома. Поэтому можно обернуть эту ситуацию в свою пользу и сближаться с мужем или женой.

К примеру, можете придумать новую семейную традицию, обсудить то, на что давно не хватало времени или просто вместе посмотреть любимые фильмы.

И не забывайте о свидании. Романтические ужины можно проводить и дома: зажгите свечи, налейте вино, наденьте любимое платье, если хочется. И проведите вечер вместе.