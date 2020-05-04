Как развивать у ребенка воображение и интерес к творчеству с помощью игр

Ребенок с богатой фантазией и воображением счастливее, более внимателен, умеет лучше справляться с различными жизненными перипетиями и с большей долей вероятности вырастает спокойным взрослым человеком. К тому же, отказ от фантазий и творчества приносит больше вреда ребенку, чем пользы.

Воображение помогает детям развивать творческие способности. А это означает, что дети с богатой фантазией вырастают творческими личностями. Поэтому издание Всеосвіта опубликовало несколько полезных идей, которые помогут развивать у малышей воображение.

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Как можно развивать воображение у дошкольников

Рассказывайте истории и сказки

Рассказ вполне может стать основой для развития воображения, особенно если родители могут ежедневно самыми разными способами рассказывать истории детям. Обязательно стоит использовать эмоции и интонацию. Родители дролжны вкладывать в рассказ свое отношение к событиям, героям и их поступкам.

Мама читает сказку ребенку / Фото Семья

Создавайте карлючки

Это будут первые манипуляции карандашом (или кистью) и бумагой. В этот момент желательно обсуждать с ребенком и называть эти изображения.

Рисование

Дети рисуют то, о чем думают. Они будто живут в рисунке. Это один из самых доступных способов самовыражения ребенка.

Придумывание сказок, историй

Можно создавать сказки по кругу всей семьей, когда участники поочередно разворачивают сюжет. Можно менять начало, конец сказки, рассказа или отдельной части произведения.

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Используйте различные материалы

В творческой деятельности, игре, учебе предлагайте детям материалы (конструктор, строительный материал, глину, пластилин, песок), которые дают возможность многократного их использования, трансформации.

Кроме того, контакт детей с природными материалами неизбежно вдохновляет их воображение. Как и игра с многовариантными игрушками и смесями, такими как кубики или песок – то есть теми, которые дают бесконечные возможности для использования.

Как развить воображение у детей младшего школьного возраста

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста подойдут следующие рекомендации:

Продолжение известной истории

На основе информации, которую дети получают из книг, фильмов, рассказов взрослых, они должны придумать продолжение историй, управлять персонажами, часто представляя себя в роли героев. Постепенно стоит развивать желание создавать истории самостоятельно.



Мама читает сказку ребенку / Фото Семья

Создавайте карлючки

Это будут первые манипуляции с карандашом (или кистью) и бумагой. В этот момент желательно обсуждать с ребенком и называть эти изображения.

Рисование

Дети рисуют то, о чем думают. Они будто живут в рисунке. Это один из самых доступных способов самовыражения ребенка.

Придумывание сказок, историй

Можно создавать сказки по кругу всей семьей, когда участники поочередно разворачивают сюжет. Можно менять начало, конец сказки, рассказа или отдельной части произведения.

Важно! 6 советов для родителей, которые помогут воспитать успешного ребенка

Используйте различные материалы

В творческой деятельности, игре, учебе предлагайте детям материалы (конструктор, строительный материал, глину, пластилин, песок), которые дают возможность многократного их использования, трансформации.

Кроме того, контакт детей с природными материалами неизбежно вдохновляет их воображение. Как и игра с многовариантными игрушками и смесями, такими как кубики или песок – то есть теми, которые дают бесконечные возможности для использования.

Как развить воображение у детей младшего школьного возраста

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста подойдут следующие рекомендации:

Продолжение известной истории

На основе информации, которую дети получают из книг, фильмов, рассказов взрослых, они должны придумать продолжение историй, управлять персонажами, часто представляя себя в роли героев. Постепенно стоит развивать желание создавать истории самостоятельно.



Попросите подростка придумать рассказ / Фото Ladiestory

Ассоциации

Взрослый называет слово, а ребенок придумывает ассоциацию к нему. Можно проводить игру с группой детей. Вариант: подбирать ассоциацию к предыдущему слову. Можно использовать карты: дерево и книга имеют листья, солнце и лампа светят и т. д.

Сказка на новый лад

Предложите ребенку придумать новую сказку, в основе которой знакомый сюжет. Можно ввести новых персонажей, новые события.

Цветная музыка

После прослушивания музыкального произведения предложите нарисовать образы, которые возникли у ребенка.