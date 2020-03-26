Как родители по всему миру занимают своих детей дома: полезные советы и веселые фото

Во время распространения коронавируса жизнь перестала быть нормальной: люди больше не ездят на работу, они не могут завезти детей в школу и даже ограничивают прогулки на улице. Но для родителей одно из самых больших изменений– это, пожалуй, постоянное пребывание детей дома.

Поэтому семьи из разных уголков мира поделились с изданием HuffPost собственными советами, как им удается преодолеть карантин и занять детей дома.

Важно! Интересные советы от психолога, которые помогут пережить карантин с детьми

Отделяйте будние дни от выходных

Главный редактор HuffPost France Джеффрой Клавел на время карантина работает дома с двумя детьми – 10-летней Евой и пятилетним Натанаилом.

"Ритуалы важны, и дети нуждаются во внимании больше, чем когда-либо, когда их распорядок дня такой ненормированный. Мы с женой подписали "контракт" с нашими детьми, определяя часы, когда все должны работать, когда мы едим вместе, когда играем, когда немного отдыхаем", – сказал он.



Дети Джеффроя Клавела / Фото HuffPost

Обязательно отделяйте будние дни от выходных. "Поскольку мы все постоянно сидим дома и не можем выйти на улицу, очень важно отделять рабочий день и дни, когда мы можем отдохнуть. Поиграть в игры, приготовить что-то вместе, посмотреть фильм", – добавляет Джеффрой Клавел.

Больше общайтесь и будьте позитивными

Зато Антония Даньек из Германии, которая имеет трех детей 12, 15 и 16 лет, советует больше общаться и поддерживать позитивность.

К теме! Как обезопасить семью и можно ли гулять с детьми: ответы на вопросы родителей о коронавирусе

"Мы организовали свой ежедневный режим дня к спокойной работе утром, когда дети спят, а потом они самостоятельно учатся. Также у нас есть интенсивное время, когда мы много общаемся во второй половине дня, где говорим, учимся и успеваем поиграть в игры. Чтобы поддержать друг друга, мы остаемся позитивными, наслаждаемся творческими проектами и проводим время в своем саду, дышим и смеемся, делая все возможное, чтобы оставаться спокойными и оптимистичными", – ответила женщина.

Рисуйте, пойте, танцуйте

Репортер Джулия Беларделли HuffPost в Италии советует много рисовать. Женщина имеет двух детей в возрасте одного и трех лет. Они застряли в своей квартире в Риме уже достаточно давно.

"В течение дня мы играем, рисуем, читаем, танцуем и играем музыку. Мы смотрим один-два мультфильма в день, но стараемся ограничить использование электронных устройств. В Италии некоторые учителя предложили детям нарисовать радугу на листе со словами "все будет хорошо". Наш лист сейчас висит на балконе", – призналась женщина.



Дети Джулии Беларделли/ Фото HuffPost

Проводите каждый день радостно и насыщенно

Валери Хоуз из редакции HuffPost в Канаде рекомендует радостно встречать каждый новый день.

"Первая неделя карантина в Канаде была в начале марта, поэтому мы не пытались делать уроки дома, ждали начала онлайн-классов, потому что я не могу справиться с работой, стрессом и обучением детей одновременно", – ответила женщина.

Интересно! Карантин в Украине: идеи, как весело провести время с детьми дома

По словам Валери, ее дети-подростки сейчас сами готовят для семьи, они вместе выгуливают собаку вечером, соблюдая правила социальной дистанции, поэтому все получают свежий воздух и витамин D.

Попробуйте придумать игры

"Мы стараемся стимулировать воображение и удовлетворять потребность детей двигаться, придумывая игры. Дети счастливы, что постоянно с нами, но они скучают за сверстниками и играми на свежем воздухе. К счастью, у нас есть балкон на солнце: если хорошая погода, мы проводим пару часов на улице, играя ежедневно", – рассказала Джулия Беларделли из Италии.

Не пытайтесь превратиться в супер родителей

Вместо этого настройтесь на обеденные сеансы рисования на ютуб-каналах или в прямом эфире "посетите" животных в различных зоопарках по всей стране, говорит Кейт Аулетта с США.

Смотрите здесь, какие музеи и театры будут работать онлайн.

И не пытайтесь обучать тому, чего не знаете. "Если не разбираетесь в математических задачах, то оставьте это учителям. Лучше сосредоточьтесь на вещах, которые вы знаете и любите делать", – говорит Дженни Джонсон.

Не позволяйте вашим детям управлять вашим временем

Дженни Джонсон из США, которая имеет двух детей в возрасте от 12 до 10 лет, рассказала, что детям нужны четкие границы. Женщина советует установить ежедневный график, который обеспечивает распорядок.



Сын Дженни Джонсон / Фото HuffPost