Как привязанность родителей влияет на счастье ребенка в будущем

Все мы сейчас живем напряженной, стрессовой жизнью, но родители должны даже в это время не забывать показывать ребенку свою любовь. Ведь исследования подтверждают, что родители программируют своего ребенка на счастье в будущем.

Психология доказывает, что теплота и привязанность родителей к своим детям приводит к положительным результатам для малышей на всю жизнь, пишет Child Trends.

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Ведь более высокая самооценка, успеваемость в учебе и улучшение общения с родителями уменьшают количество психологических и поведенческих проблем детей. С другой стороны, дети, которые не получают привязанности от родителей, имеют низкую самооценку и чувствуют себя более отчужденными и агрессивными.

Так, ряд последних исследований подчеркивает важность родительской привязанности к счастью и успеху детей. Взрослые, оказывается, сами программируют ребенка на счастье.



Приверженность родителей влияет на счастье ребенка / Фото Tochka.net

Исследование 2010 года

В 2010 году исследователи из медицинской школы университета Дьюка обнаружили, что малыши, которые имели очень ласковых и внимательных матерей, вырастают счастливее, устойчивее и менее тревожными взрослыми. В исследовании принимали участие примерно 500 человек, за которыми следили со времен рождения до 30-летнего возраста.

Результаты исследования: выяснилось, что почти 10% матерей проявляли низкий уровень привязанности, 85% демонстрировали нормальное количество привязанности, а около шести процентов – высокий уровень привязанности.

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Исследователи заметили, что взрослые, чьи матери проявляли "ласковую" привязанность, гораздо реже, чем другие, испытывали стресс и тревогу. Они также реже сообщали о негативных социальных взаимодействиях и психосоматических симптомах.

Исследование 2013 года

Проведенное в 2013 году исследование от UCLA, показало, что безусловная любовь и привязанность со стороны родителей могут сделать детей эмоционально счастливее и менее тревожными. Это происходит потому, что их мозг на самом деле меняется вследствие аффекта.



Родители могут сделать детей счастливыми / Фото Unsplash

С другой стороны, негативное влияние жестокого обращения с детьми и отсутствие привязанности влияют на детей как психически, так и физически. Это может привести к всевозможным проблемам со здоровьем и негативными эмоциями на всю жизнь.

Исследование 2015 года

Затем в 2015 году исследование университета Нотр-Дам также показало, что дети, которые получают ласки от родителей, являются счастливее во взрослой жизни. Они проявляли меньше депрессии и беспокойства и были в целом более сочувствующими. Те, кто получал от родителей меньшую привязанность, боролись с психическим здоровьем и сильнее расстраивались в различных ситуациях.

Как родители могут проявлять привязанность к ребенку

С того момента, как вы привезете ребенка домой после рождения, обязательно много держите их, прикасайтесь и качайте на руках.

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По мере взросления будьте "игривыми": делайте с детьми веселые занятия, в частности танцуйте вместе или создавайте собственные игры. И обязательно много обнимайте ребенка в течение дня.

Также используйте привязанность, дисциплинируя своего ребенка. Когда вы разговариваете с ним о том, что он сделал не так, положите руку на его плечо и обнимите после разговора, чтобы гарантировать им, что, даже если вы не довольны их поведением, вы все равно их любите.