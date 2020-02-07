Как родители воспитывают ребенка ленивым: 8 вещей, которые нельзя запрещать малышу

Часто молодые родители, особенно если у них только один ребенок, настолько беспокоятся о его благосостоянии, часто пытаются уберечь ребенка даже от тех вещей, которые нужны ему элементарно для развития.

Фразами "Не трогай!", "Не ходи!", "Упадешь!", "Разобьешься!" и другими, родители программируют ребенка на бездействие, передает издание Coma.

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"Лишь бы им было спокойно, а потом они удивляются, почему ребенок ни к чему не стремится, когда становится старше. Оберегать ребенка от реальной опасности нужно, но есть вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать ребенку", – отмечают эксперты .

Вот 8 вещей, которые нельзя запрещать ребенку:

Есть самому

Да, иногда проще накормить ребенка самому, но это не совсем правильно, потому что дети тоже должен научиться этому. Но, запретив самостоятельно есть, мы мешаем малышу взрослеть, быть уверенным в своих силах, брать на себя ответственность.

Ведь это первые шаги ребенка на пути к самостоятельности, поэтому не мешайте ее проявлениям. К тому же, это влияет на развитие моторики.

Помогать родителям

Взрослые порой могут беспокоиться, что малыш что-то разобьет, разольет, не донесет т.д. и поэтому всячески его контролируют, чтобы он ни в коем случае ничего не трогал и не рассыпал. Но через несколько лет эти жалобы меняются на другие: "Он/она ничего не хочет делать!".



Не ругайте его, если ребенок случайно разбила вазу / Фото "Сторожевая башня"

Почему? Потому что родители сами в свое время повлияли своими запретами на его желание участвовать в домашних делах. А еще малышам очень нужны похвала и одобрение от родителей. Поэтому, просите ребенка помочь вам, позволяйте помогать и благодарите за все.

Ошибаться

Ошибки всегда важны как для детей, так и для взрослых. Ведь ошибаться и пробовать заново – это путь для развития. Поэтому не запрещайте малышу ошибаться, пусть он проверит свои силы: что-то сделает правильно, а что-то – не очень.

Так, ребенок сможет понять разницу между тем, что хорошо, а что плохо, к чему стоит стремиться, а чего – избегать.

Дурачиться, шуметь, кричать и бегать

Именно так ребенок выражает свои эмоции, отдыхает, расслабляется, выпускает энергию, которая накопилась в организме. Иногда такое поведение неуместно, но дома позвольте малышу быть таким, каким ему хочется.

Сделайте ваш дом – местом силы для него. Также можете попробовать вместе с малышом подурачиться, попрыгать и покидаться подушками – это обеспечит вам веселый вечер и отличное настроение.

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Играть с водой

Вода – это идеальный способ развить детскую фантазию через игру. Ведь она увлекает не только малышей, но и старших детей.

Поэтому, вместо запретов на водные игры, лучше организуйте ребенку пространство и инструменты (кастрюли, тазики и мочалки, которые впитывают влагу), присоединяйтесь к шалостям и получайте удовольствие вместе со своим любознательным чадом.

Не доедать обед

Организм ребенка – сформировання биосистема, которая точно знает, что нужно съесть и в каком количестве. Организм это знает и подсказывает ребенку, гораздо лучше, чем это можете знать вы.

Поэтому для формирования правильного отношения к пище и чтобы не переедать, позвольте ребенку самому регулировать размер своей порции обеда. Поверьте, вам это позволит избежать в будущем большого количества проблем с желудком.

Рассказывать байки

Нельзя запрещать ребенку рассказывать небылицы. Потому выдумки – это естественная и очень важная часть развития ребенка, которая позволяет развиваться ее правому полушарию, отвечающему за функции творчества, памяти, интуиции, за музыкальность и эмоции.

Лучше поддержите эту игру в небылицы и проявите искренний интерес к рассказам ребенка.

Высказывать свое мнение

Помните, что ребенок – это маленькая личность, полноправный член семьи, и у него тоже может быть свое мнение. Поэтому говорите с ним на равных, слушайте его и помните, что у него тоже есть желания, он тоже чувствует и думает.