Как родителям мотивировать ребенка к учебе: интересные способы и игры



Поощряйте детей

Кроме того, дайте ребенку понять, что вознаграждение за какое-то дело не всегда должно быть материальным – сделайте так, чтобы от проделанной работы ребенок получил удовольствие. Например, овладевая ездой на велосипеде, дети чувствуют азарт, и чем лучше им это будет удаваться, тем они будет счастливее.

Объясняйте

Во время разговора с ребенком важно объяснить, почему разумно делать именно так, а не иначе. К примеру, когда ребенок спрашивает, зачем ему убирать в своей комнате, объясните, что так его комната будет выглядеть чистой и опрятной и друзья захотят прийти к нему в гости поиграть.

Вдохновляйте

Помните, что вы являетесь примером для своего ребенка. Поэтому подавайте ему положительный пример, вдохновляя его на достойные поступки. Здесь все просто: если вы хотите, чтобы ребенок хорошо вел себя или учился в школе, уважал других людей, то покажите это ему на собственном примере.

Важно! Как воспитывают детей в разных странах мира: интересные факты

Кроме того, если вы хотите, чтобы ребенок был вежливым, то всегда сами говорите "спасибо" и "пожалуйста".

Подбадривайте

Часто бывает так, что, потерпев неудачу, ребенок теряет мотивацию, поэтому здесь очень важна ваша поддержка, которая поможет ему настойчиво идти к своей цели, несмотря на трудности.

Подбадривая ребенка, говорите о конкретных вещах. В результате ребенок поймет, что вы в него верите и это станет для него достаточной мотивацией, чтобы попробовать еще раз.



Поддерживайте ребенка, помогайте ему

Превращайте задания на соревнования

Попробуйте устроить соревнования, ведь в таких условиях дети инстинктивно будут пытаться победить. Например, создайте такую задачу детям: "Кто первый все съест – тот первым сможет поиграть в игру". Это смотивирует их скорее пообедать.

Интересно, что лучшей мотивацией для ребенка являются игры, поэтому попробуйте в его занятиях найти что-то забавное.

Игры, которые мотивируют ребенка

Такие игровые занятия могут пробудить в детей внутреннюю мотивацию. Можно устроить такие:

Викторина

Мы уже отмечали, что там, где есть соревнования, есть мотивация. Вы можете задавать ему вопросы и так проверять его, ведь если он будет отвечать правильно, то это ему понравится. И не забывайте хвалить свое чадо.

Интервью

Это интересный способ познакомить ребенка с известными учеными, политиками или писателями. Пусть ребенок возьмет интервью у какой-то "персоны" (ее роль можете выполнять вы) и придумает вопрос для разговора.



Такие интервью должны понравиться детям

Такая игра не только будет мотивировать ребенка добиваться большего, но и поможет ему использовать интересные идеи.

"Игрушечные гонки"

К такой игре можно привлечь двух и более детей. Возьмите несколько фигурок животных, Расчертите бумагу в виде трассы для гонок (на 15-20 ходов) и поместите животных на старт.

И когда ребенок будет выполнять какую-то задачу или домашние упражнения, то тогда он сможет перемещать фигурку вперед. И тот ребенок, который первым завершил гонки, получит вознаграждение.

Интересно! Почему нельзя воспитывать детей вегетарианцами: ответ специалиста

"Охота на сокровища"

Каждую неделю или месяц, когда ребенок будет выполнять какую-то работу, вы давайте ему одну подсказку. К концу недели они приведут его к награде, которую он "зарабатывает" каждый день своим трудом. Это, во-первых, интересно, а во-вторых, показывает ребенку, что любая постепенная работа приводит к достижению цели.

"Выходи"

Такая игра интересна для учащихся в школе (в нее можно играть на перемене). Задавать вопросы ученику по теме, которую они изучили на предыдущем уроке. Те, кто будет отвечать правильно, могут выйти из класса раньше других. Чтобы сыграть в эту игру, дети должны стать в очередь. Те, кто неправильно ответил на вопрос, становятся в конец очереди и начинают игру сначала.