Как родителям найти общий язык с подростком: советы психолога

Родители не всегда могут найти общий язык со своим ребенком, однако особым испытанием для всей семьи является его переходный период. Ведь в подростковом возрасте родители уже не являются авторитетом для своего чада, поэтому просто отругать ребенка за какие-то поступки не получится, потому что он анализирует ваши действия и слова.

"Очень быстро наши маленькие зефирочки превратятся в колючие кактусы. Дети начинают повышать голос, хамить, вести себя по-другому, к чему мы еще не привыкли", – рассказала психолог Анна Кушнерук для издания Tochka.net. Поэтому, как сделать так, чтобы максимально облегчить этап взросления, – читайте в материале.

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Как говорит психологиня, для начала родители должны понимать, что в этот период у ребенка происходят гормональные изменения: в частности, у мальчиков всплеск тестостерона, а девочки – эстрогена. Так, ребята могут испытывать приступы спонтанной агрессии, а девушки часто обижаются и плачут. А чаще всего главным стимулом принятия решений становится раздражительность.



Не принуждайте ребенка к разговору, для подросткового возраста нормально, если ребенок становится закрытым

Анна уверяет, что родители перестают быть авторитетом, а сами подростки начинают критически мыслить. "Ребенку нужно развивать социальный мозг. Это его способ общения со сверстниками. Если ребенок не выйдет из семьи и не начнет думать собственными мозгами, он навсегда останется маминой дочкой или сыночком", – говорит психолог.

Советы родителям, как найти общий язык с подростком:

Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими: ни с собой в их возрасте, ни со сверстниками. По словам психолога, любое сравнение для ребенка болезнено, ведь он еще не знает, кто он.



Не нужно навязывать ребенку свои желания, как единственные и правильные. Он должен иметь собственное мнение и отстаивать его.



Никогда не критикуйте внешность своего ребенка. Ведь, если у него в подростковом возрасте меняется внешность, то для ребенка это может быть очень травматично.

Обычно, подростки не хотят, чтобы родители знали об их пикантных разговорах с друзьями, обсуждении симпатий или желаниях. Если ваш ребенок стал закрытым или грубым, понаблюдайте. Это может быть стандартным поведением для подростка.

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Конечно, вы можете оградить своего ребенка от каких-то проблем. Но, чтобы дети чему-то научились и повзрослели, они должны делать ошибки и самим решать их. А чтобы ребенок не чувствовал себя "лузером", родители должны делиться своим опытом падений и взлетов.