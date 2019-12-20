Как родителям сохранять спокойствие во время стрессовых ситуаций

Все родители сталкивались с ситуациями, когда ребенок не слушал их, обижался или просто не переставал делать что-то неприемлемое. Поэтому часто мама и папа могут кричать на ребенка, что только усугубляет ситуацию.

Как же сохранять спокойствие в этих стрессовых родительских ситуациях – рассказал психолог Марк Брэкетт изданию Mind Body Green.

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Не ведите разговор в разгар ситуации

Если ваш ребенок что-то сделал, к примеру, разбил тарелку, то не начинайте сразу кричать на него. Психолог уверяет, что разговоры для решения конфликтов не должны происходить в самый разгар стрессовой ситуации.

"Пока вы не успокоитесь и не расслабитесь, вы не сможете прийти к действительно логическому решению проблемы", – говорит специалист. При этом Брэкетт рекомендует проводить беседу с ребенком откровенно и когда вы уже успокоились.

Создайте возможность для "паузы"

Всякий раз, когда вы оказываетесь в напряженной ситуации, психолог рекомендует взять "мета-момент" (паузу). Поэтому лучше сделайте перерыв и обсудите этот случай, к примеру, за ужином.

Он описывает эту паузу как "нажатие на тормоз и уход от времени". На практике это означает, что когда вы чувствуете, что вот-вот "взорветесь", вы должны сдержаться и подождать несколько минут, а затем обдумать стрессовый момент. Примите эту ситуацию как опыт, это сможет помочь вам управлять эмоциями в следующий раз при похожей ситуации.



Не ругайте ребенка сразу, остыньте / Фото Twitter

Уделите некоторое время, думая о вашей реакции на ситуацию

Как вы обычно реагируете на стрессовую ситуацию? Вы склонны выражать свое разочарование, стуча дверью, кулаком по столу или спокойно тихим голосом отвечаете?

Чтобы реагировать спокойно, как советует психолог, представьте себя режиссером и скажите: "Да, последние 10 раз я был рассержен или разочарован или подвергся стрессу. Какими были мои автоматические способы борьбы со своими эмоциями?". Когда вы знаете свои шаблоны (реакции на типовые ситуации), вам будет легче распознать в себе, когда вы подверглись стрессу, и гораздо проще принять ту паузу, которая вам нужна, чтобы управлять своими эмоциями.

При стрессе делайте глубокие вдохи

Дыхание – это исцеляющее средство для мозга, который получил стресс. Бреккет объясняет, что глубокий, медленный вдох активизирует вашу нервную систему, что снизит ваше эмоциональное напряжение.

Если вы научитесь не реагировать резко на стрессовые ситуации, сделаете паузу и глубоко вдохнете, вы сможете кардинально изменить свой способ реагирования даже в самых сложных моментах.