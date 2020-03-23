Как родительские чувства влияют на успех детей: результаты исследования

Родительская забота и любовь в детстве влияют на благополучие взрослого человека. Так, люди, чьи родители общались с ними тепло и с любовью, лучше реализуются в будущем.

Эту особенность исследовали ученые Гарвардского университета, пишет Psychology Today.

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"У нас есть достаточно веские доказательства того, теплое родительское воспитание в детстве, даже через 40-50 лет действительно влияет на различные аспекты расцвета, такие как счастье, самовосприятие и социальные отношения", – сказал исследователь Тайлер Вандер Вил.

При этом, по словам ученых, родительское тепло привело к снижению риска депрессии, беспокойства и употребления наркотиков.

В ходе исследования ученые сравнили результаты опроса людей, которые оценили свои отношения с родителями в детстве и их показатели расцвета в середине жизни, в частности экономическое, психологическое и социальное благополучие.