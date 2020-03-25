Как самые родные люди встречаются во время карантина: 20 трогательных фото

Поскольку количество случаев заражения коронавирусом увеличилось за последние недели, страны по всему миру пытаются предотвратить или по крайней мере замедлить распространение вируса. Большинство правительств выступает за самоизоляцию и вводит карантины на территории страны. Из-за таких мероприятий люди вынуждены оставаться дома и максимально избегать контактов даже с близкими.

Так, семьи начали пропускать важные моменты из жизни родственников, к примеру, помолвку или день рождения. Однако некоторые люди таки находят безопасные способы, чтобы встретиться с семьей, не нарушая дистанцию.

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Ответ на проблему самоизоляции кажется очень простым – окно. Люди по всему миру делятся фотографиями того, как они общаются со своими близкими через окна дома, не подвергаясь опасности.

Мы собрали для вас несколько трогательных фото, которые вам не только понравятся, но и могут быть использованы для собственных встреч с семьей.

Смотрите фото милых встреч с близкими во время коронавируса

Отметим, что по данным ВОЗ, люди должны соблюдать дистанцию – не менее 1 метра – при общении с другими.

Однако, социальное дистанцирование – это лишь один из способов защитить себя от вируса. ВОЗ также рекомендует часто мыть руки, избегать прикосновения к лицу и соблюдать надлежащею гигиену, в частности кашлять и чихать в рукав.