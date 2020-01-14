Как сделать брак счастливее: 7 способов, доказанных наукой

Брак может пережить тяжелые времена, и его часто можно "отремонтировать" легче, чем вы думаете. Ведь совместная жизнь с другим человеком требует специальных навыков и идей, которые помогут построить путь к счастливому браку.

Семь интересных способов опубликовало издание Mother.ly после проведения учеными практических исследований.

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Как сделать брак счастливее

"Редактируйте" себя

Самые счастливые пары избегают говорить о каждой критической мысли, когда обсуждают определенные важные темы. Также они с уважением выражают свои потребности, не критикуя или обвиняя своего партнера.

Примите влияние со стороны своего партнера

Ученые обнаружили, что отношения в браке удаются тогда, когда муж может принять влияние от своей жены.

Например, женщина может сказать мужчине: "Можешь ли ты не работать в четверг вечером? Моя мать приезжает в эти выходные, и мне нужна твоя помощь, чтобы подготовиться". Он отвечает: "Мои планы согласованы, но я попробую их изменить".

Способность мужа слушаться жены (а не наоборот) имеет решающее значение, поскольку женщины уже хорошо умеют быть под влиянием мужчин. Настоящее партнерство происходит только тогда, когда мужчина может сделать то же самое.

Иметь высокие стандарты

Счастливые пары имеют высокие стандарты друг для друга. В наиболее успешных парах партнеры отказываются принимать плохое поведение одного друга. Доброта и забота в начале отношений равны счастливой паре в дальнейшем.

Научитесь успокаиваться

Счастливые пары научились успокаиваться и избегать ссор или пытаться исправить ситуацию до того, как все полностью выйдет из-под контроля. Примеры, как помириться:

С помощью юмора.

Предлагая заботливое замечание ("Я понимаю, что это трудно для тебя").

Объяснения, что вы на одной дороге ("Мы решим эту проблему вместе").

Отступления (в браке вам часто приходится уступать, чтобы выиграть).

Если конфликт вот-вот взорвется, сделайте 20-минутный перерыв и успокойтесь.

Сосредоточьтесь на позитиве

В счастливом браке, обсуждая проблемы, пары как минимум пять раз должны вспомнить положительные черты друг друга. Например, счастливая пара скажет: "Мы много смеемся", а не "Мы никогда не веселимся". Хороший брак должен иметь много позитива и ярких эмоций.

Обратитесь за помощью к психологу

Часто пара может ждать несколько лет, прежде чем искать помощи в решении своих проблем в отношениях. Это означает, что в среднем брак живет слишком долго с несчастьем или нерешенными проблемами.

Если вы чувствуете, что в вашем браке есть какие-то признаки проблем, обратитесь за помощью к психологу или эксперту по отношениям. И помните, что не стыдно ходить на брачную консультацию, если это сделает ваш брак счастливее.