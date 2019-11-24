Как сделать комплимент парню: фразы, которые хотят услышать мужчины

Почему-то женщины не часто делают компименты мужчинам. Однако если вам нравится парень, вам необходимо сказать ему приятные слова, иначе он подумает, что вы не интересуетесь им и быстро потеряет интерес. Не бойтесь это говорить и поверьте, мужчины тоже любят комплименты!

Вспомните сами, когда вам кто-то сделал настоящий комплимент, это же удивительное ощущение, не так ли? Ниже приведен перечень фраз, которые действительно понравятся вашему любимому и заставят его чувствовать себя лучше, передает издание Anewmode.

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Комплимент "Ты такой горячий"

Парень не всегда знает, считаешь ли ты его желанным, но это хочется услышать каждому. Поэтому скажи ему это.

Какие фразы можно использовать:

"Ты сегодня выглядишь так сексуально".

"Эта рубашка на тебе удивительно смотрится".

"Ого, твои глаза очаровывают".

Комплимент "Я тебя ценю"

Мужчины делают для женщин много приятных вещей и, конечно же, они ожидают, что вы это будете ценить. Поэтому не стесняйтесь говорить эти слова своему любимому и делайте это чаще.

Какими фразами можно это сказать:

"Ты у меня самый лучший".

"Спасибо за то, что ты ..."

"Я восхищаюсь тем, кто ты есть".

Комплимент "Спасибо за то, что делал"

Он связан с предыдущим пунктом, ведь мужчины любят за то, что они чувствуют благодарность своей женщины. Его это вдохновит и он будет делать больше для вас, чтобы услышать от вас "Спасибо!".



Благодарите любимого за все, что он для вас делает

Однако не ждите, что он сделает для вас то, что вы, как вы думаете, этого заслуживаете. Вам нужно ценить то, что он делает. Если парень моет посуду каждый вечер после ужина, то не сочтите это за его обязанность, а просто поблагодарите за это.

Какие фразы можно использовать:

"Ты всегда точно знаешь, как это решить".

"Ты так добр ко мне".

"Мне нравится то, что я всегда могу рассчитывать на тебя".

Комплимент "Ты делаешь меня счастливой"

Все мужчины хотят сделать свою женщину счастливой. Если парень не думает, что он может сделать женщину счастливой, то, вероятно, он не захочет быть с ней в отношениях и не имеет значения, насколько она привлекательна, блестящая или удивительна.

Ваше счастье – это все для мужчины, но он не всегда понимает, что делает тебя счастливой. Поэтому скажите ему это.

Какие фразы следует сказать:

"Ты делаешь меня по-настоящему счастливой".

"Я очень люблю быть рядом с тобой, ты вдохновляешь".

"Ты всегда знаешь, как подбодрить меня после тяжелого дня".

"Ты заставляешь меня чувствовать себя любимой".

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Комплимент в постели

Не думайте, что он знает, что сделал вам хорошо в постели через ваши "ух" и "ах", будьте конкретны и скажите ему, что он сделал и как это заставило вас чувствовать себя.

Поскольку это довольно личная тема, придумайте свои собственные примеры и фразы, которые вы можете сказать любимому.

Комплимент "Как мне так повезло"

Предположения вашего мужчины не дают ему уверенности, как вы действительно чувствуете себя. Поэтому говорите ему об этом. Дайте парню знать, что вы цените его как партнера.

Фразы, которые понравятся любимому:

"Ты действительно лучшее, что когда-нибудь со мной случалось".

"Я не могу сказать тебе, насколько я счастлива иметь тебя в жизни".

Комплимент "Ты такой смешной"

Для мужчины нет милее звука, чем ваш смех. Поэтому цените его чувство юмора и скажите, что эти шутки делают его неповторимым. Смейтесь над его шутками и дарите больше, чем смайлик, когда он пишет вам что-то действительно смешное.

Фразы, которые можно сказать:

"Твое чувство юмора всегда такое целесообразное".

"Ты теряешь время на работе, ты должен делать standup!"

"Перестань быть таким смешным, люди, с которыми я работаю, думают, что я сумасшедшая, потому что постоянно смеюсь с твоих СМС".

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Комплимент "Я верю в тебя"

Кроме благодарности, у мужчины появляются особые чувства, когда женщина, находящаяся с ним в отношениях, верит в него и видит потенциал и величие внутри него. Именно это вдохновляет парня быть лучшим.

Какие фразы можно использовать:

"Я знаю, что ты добьешься успеха в том, о чем думаешь".

"Я в восторге от того, что ты сделал".

Следовательно, не будьте скупыми на комплименты и делайте вашего парня счастливым и улыбающимся от ваших приятных слов!