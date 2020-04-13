Как сделать Пасху на карантине особенной для детей: интересные игры и задания

Пасха на карантине – это точно не самая крутая новость, ведь родителям придется провести дома с детьми весь праздник. Но не волнуйтесь, вы можете сделать его особенным для малышей даже во время пандемии.

Сделать Пасху особенной, не выходя из дома, может быть несколько сложно. Мы подготовили для вас несколько идей, которые могут понравиться вашим детям.

Интересно! Замечательная семейная традиция: как сделать с детьми пасхальное дерево

Способы, как сделать Пасху особенной для детей

Поиск писанок дома

Это классическая, простая и интересная игра для детей. Сделать это можно дома, или еще лучше – в саду, если он у вас есть. Попробуйте спрятать писанки или просто сладости вокруг дома или в квартире. И скажите детям их найти с помощью подсказок.

Вы можете на каждом месте оставлять записки, где искать дальше, или просто говорите "тепло" (если ребенок возле тайника) или "холодно" (если ребенок не рядом). Это развлечет ваших детей на праздник.

Сделайте с детьми шоколадные яйца или печенье с тематикой

Рецепт шоколадного яйца или печенья можно найти в интернете. Подготовьте все необходимое и попросите детей помочь вам. Им это точно понравится, а после – они еще и полакомятся сладостями.



Пасхальное печенье / Фото Unsplash

Устройте гонки "зайцев" в мешке

Возьмите любой мешок (или наволочку) и пришейте к штанишкам детей из ваты белый заячий хвостик. А потом устройте гонки с детьми, кто быстрее допрыгает до финиша. Можете даже на память записать видео и сбросить его родственникам.

Покрасьте настоящие яйца

Сварите яйца с красителем или дайте ребенку их раскрасить самим. Затем можно, по традиции, побиться яйцами и подать их к обеду. Дети точно захотят попробовать яйца, которые сами раскрасили.



Сделайте писанки к празднику / Фото Unslash

Качение яйца ложкой

Разделитесь с детьми на команды. Вы должны катить вареное яйцо по траве – до финиша и обратно. Выигрывает тот, чье яйцо не треснуло и кто закончил гонку первым.

К теме! Пасха на карантине и в условиях изоляции: как будут праздновать верующие в мире

Фантики

Напишите заранее задания и сложите в одну коробку. Такие фанты бывают довольно однообразными: спеть песню, прочитать стихотворение, станцевать, рассказать анекдот, показать какое-то животное и тому подобное.

Набейте зайчика сладостями

В США есть интересная традиция: родители наполняют игрушку или мешок сладостями и цепляют к дереву, а ребенок должен разбить его бейсбольной битой. Можете устроить такую ​​игру и для своих детей. Когда у ребенка все удастся, на него посыпится гора конфет.