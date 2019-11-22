Как сделать предложение любимой: необычные и оригинальные идеи

Бесспорно момент предложения руки и сердца запомнится навсегда, ведь каждая девушка мечтает услышать долгожданные слова "Выходи за меня". Это может быть как в очень романтическом, так и в совершенно необычном месте. Поэтому, не бойтесь удивите любимую и обязательно позаботьтесь о том, чтобы важный момент был неожиданным и приятным.

Мы собрали для вас несколько идей, как сделать предложение руки и сердца незабываемым.

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Экстремальные признания

Конечно, получить 100 роз и предложение очень приятно и романтично, однако действительно незабываемо, когда ваше признание принесет захватывающие впечатления, сумасшедшие эмоции и новый опыт.

Поэтому, если ваша любимая готова к открытиям, то вы можете признаться так:

Осуществите общую мечту – прыжок с парашютом или полет на параплане, а сразу после приземления подарите любимой кольцо и скажите важные слова.

Интересным является вариант предложения в небе – к примеру, во время полета на воздушном шаре. А чтобы ваша девушка ничего не заподозрила, пригласите ее на один из фестивалей воздушных шаров, вроде бы, просто посмотреть.



Признание на воздушном шаре / фото tn.oblast.online

Признание в воде набирает популярность среди современных признаний. Ведь это очень оригинально и, кстати, идеально для тех мужчин, которые не умеют подбирать красивых слов. К примеру, вы можете подарить любимой совместный урок дайвинга, а в завершение удивить ее просто под водой, показав обручальное кольцо.

Еще одним интересным способом, сочетающим в себе экстрим и осуществление мечтаний является предложение руки и сердца на аттракционе. Подарите любимой путешествие в "Диснейленд" или другой парк развлечений, выберите аттракцион и на высоте предложите ей стать вашей женой.

Творческое предложение руки и сердца

Предложение выйти замуж должно быть таким, о котором будет хотеться вспоминать и рассказывать другим.

Как сделать это творчески и особенно?

– К примеру, подарите любимой квест – пусть она выполняет задания, а в финале получит самый дорогой приз – признание и кольцо. Это может быть квест, проведенный на улицах вашего города. И сделайте это как подарок на День рождения, ко дню знакомства или праздника влюбленных: тогда она не будет ожидать получить обручальное кольцо.



Пусть девушка в квесте придет к вам в заветное место

– Или же отправтесь в путешествие на поиски сокровищ (скажите, что друзья подарили вам сертификат на такое приключение). Однако заранее на месте раскопок спрячьте коробочку с обручальным кольцом.

- Оригинальным будет, если вы тайно научитесь играть на музыкальном инструменте или рисовать и т. д. И так предложите девушке стать вашей женой (в песне, на картине и т. д.)

Публичное предложение руки и сердца

Если вы хотите, чтобы о вашей любви и признании знал весь мир, не стесняйтесь посторонних и сделайте крутые публичные признания.

Вот несколько удивительных идей:

Вы можете сделать объявление (рекламу) в ее любимом журнале, газете или интернет-ресурсе, в котором предлагаете ей выйти за вас замуж.

Также фантастическим решением будет признание на радио или телевидении. Только представьте, как удивится ваша девушка, услышав ваш голос или увидев вас на экране.

Мило будет, если вы подготовите видеоролик или презентацию с вашими совместными фото и договоритесь с кинотеатром, чтобы видео запустили перед фильмом. Или же пригласите любимую на концерт и договоритесь с организаторами о признание со сцены.

Как сделать предложение девушке дома:

1. Создайте интернет-страничку в сети о вашей жизни вместе, где будут фотографии или места, которые означают многое для вас обоих. Пошлите ей смс с адресом вашей странички и несколько романтических фраз. Самое главное: не забудьте на главной странице сайта написать заветный вопрос.

2. Предложите помассажировать ей ноги и в это время наденьте кольцо на пальчик ее ноги.

3. Новогодняя идея: повесьте кольцо на елку и предложите ей найти новое украшение.



Новый год является хорошим поводом для признания

4. Приготовьте ей ванну с ароматными свечами, бросьте туда лепестки роз и после того, как ваша любимая удобно в ней расположится, опустите перед ней в воду резиновую уточку с кольцом.

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6. Напишите ей историю о ваших отношениях подобно дневнику с датами. Закончите датой, когда собираетесь сделать предложение и напишите, что история не может быть продолжена, пока вы не получите ответа.

Идеи милых и трогательных признаний в фото