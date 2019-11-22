Как сделать предложение любимой: необычные и оригинальные идеи
Бесспорно момент предложения руки и сердца запомнится навсегда, ведь каждая девушка мечтает услышать долгожданные слова "Выходи за меня". Это может быть как в очень романтическом, так и в совершенно необычном месте. Поэтому, не бойтесь удивите любимую и обязательно позаботьтесь о том, чтобы важный момент был неожиданным и приятным.
Мы собрали для вас несколько идей, как сделать предложение руки и сердца незабываемым.
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Экстремальные признания
Конечно, получить 100 роз и предложение очень приятно и романтично, однако действительно незабываемо, когда ваше признание принесет захватывающие впечатления, сумасшедшие эмоции и новый опыт.
Поэтому, если ваша любимая готова к открытиям, то вы можете признаться так:
- Осуществите общую мечту – прыжок с парашютом или полет на параплане, а сразу после приземления подарите любимой кольцо и скажите важные слова.
- Интересным является вариант предложения в небе – к примеру, во время полета на воздушном шаре. А чтобы ваша девушка ничего не заподозрила, пригласите ее на один из фестивалей воздушных шаров, вроде бы, просто посмотреть.
Признание на воздушном шаре / фото tn.oblast.online
Признание в воде набирает популярность среди современных признаний. Ведь это очень оригинально и, кстати, идеально для тех мужчин, которые не умеют подбирать красивых слов. К примеру, вы можете подарить любимой совместный урок дайвинга, а в завершение удивить ее просто под водой, показав обручальное кольцо.
Еще одним интересным способом, сочетающим в себе экстрим и осуществление мечтаний является предложение руки и сердца на аттракционе. Подарите любимой путешествие в "Диснейленд" или другой парк развлечений, выберите аттракцион и на высоте предложите ей стать вашей женой.
Творческое предложение руки и сердца
Предложение выйти замуж должно быть таким, о котором будет хотеться вспоминать и рассказывать другим.
Как сделать это творчески и особенно?
– К примеру, подарите любимой квест – пусть она выполняет задания, а в финале получит самый дорогой приз – признание и кольцо. Это может быть квест, проведенный на улицах вашего города. И сделайте это как подарок на День рождения, ко дню знакомства или праздника влюбленных: тогда она не будет ожидать получить обручальное кольцо.
Пусть девушка в квесте придет к вам в заветное место
– Или же отправтесь в путешествие на поиски сокровищ (скажите, что друзья подарили вам сертификат на такое приключение). Однако заранее на месте раскопок спрячьте коробочку с обручальным кольцом.
- Оригинальным будет, если вы тайно научитесь играть на музыкальном инструменте или рисовать и т. д. И так предложите девушке стать вашей женой (в песне, на картине и т. д.)
Публичное предложение руки и сердца
Если вы хотите, чтобы о вашей любви и признании знал весь мир, не стесняйтесь посторонних и сделайте крутые публичные признания.
Вот несколько удивительных идей:
- Вы можете сделать объявление (рекламу) в ее любимом журнале, газете или интернет-ресурсе, в котором предлагаете ей выйти за вас замуж.
- Также фантастическим решением будет признание на радио или телевидении. Только представьте, как удивится ваша девушка, услышав ваш голос или увидев вас на экране.
- Мило будет, если вы подготовите видеоролик или презентацию с вашими совместными фото и договоритесь с кинотеатром, чтобы видео запустили перед фильмом. Или же пригласите любимую на концерт и договоритесь с организаторами о признание со сцены.
Как сделать предложение девушке дома:
1. Создайте интернет-страничку в сети о вашей жизни вместе, где будут фотографии или места, которые означают многое для вас обоих. Пошлите ей смс с адресом вашей странички и несколько романтических фраз. Самое главное: не забудьте на главной странице сайта написать заветный вопрос.
2. Предложите помассажировать ей ноги и в это время наденьте кольцо на пальчик ее ноги.
3. Новогодняя идея: повесьте кольцо на елку и предложите ей найти новое украшение.
Новый год является хорошим поводом для признания
4. Приготовьте ей ванну с ароматными свечами, бросьте туда лепестки роз и после того, как ваша любимая удобно в ней расположится, опустите перед ней в воду резиновую уточку с кольцом.
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6. Напишите ей историю о ваших отношениях подобно дневнику с датами. Закончите датой, когда собираетесь сделать предложение и напишите, что история не может быть продолжена, пока вы не получите ответа.
Идеи милых и трогательных признаний в фото