Как сделать семью счастливой: важные советы

Конечно, всем нужны совершенно разные вещи для счастья, однако есть несколько простых правил, зная которые, можно построить крепкую и счастливую семью, где будет взаимная любовь и понимание. Поэтому как построить крепкие отношения и что нужно делать, чтобы ваш брак не развалился после первой ссоры – читайте в материале.

Американский блогер Марк Мэнсон попросил своих читателей, которые женаты более 10 лет, поделиться несколькими советами относительно брака, передает издание "Погляд".

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На это среагировали около 1500 человек из разных стран, разного возраста и статуса. Однако в их ответах всегда было нечто общее.

Будьте вместе без причины

Один из опрошенных рассказал, что никогда не нужно жить с человеком по принуждению.

"Первый раз я женился потому, что вырос в семье католиков и был обязан это сделать из-за религиозных причин, но это была ошибка. Второй раз женился потому, что чувствовал себя несчастным и одиноким. Я думал, что с появлением любящей жены моя жизнь изменится. Это тоже было неправильно. Мне понадобились три", – сказал он.

Вот несколько основных "причин":

из-за давления со стороны друзей и семьи; из-за одиночества чувствовали себя неудачниками и соглашались на отношения с первым попавшимся человеком; из-за имиджа, потому что пара – это довольно мило (на бумаге или фото); из-за молодости, наивности и влюбленности (думали, что любовь сможет решить все проблемы).

Для того, чтобы отношения приносили счастье обоим, нужно по-настоящему увлекаться друг другом.



Одной любви мало, чтобы отношения не разрушились

Надейтесь на реальное от отношений

Мысль о том, что вы будете "жить долго и счастливо", в итоге часто приводит к разочарованиям. Потому что люди ждут от отношений чего-то нереального, и когда понимают это, думают, что отношения "изжили" свое и их нужно разорвать. Но суть в том, что все не так. В жизни будет не один день с привкусом горечи, но через день, неделю или месяц, взглянув на этого человека, вас накроет гигантская волна любви.

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Важнейший фактор отношений – уважение

Когда Марк Мэнсон вместе с помощником просматривал сотни полученных ответов, то заметил интересную тенденцию. Люди, которые прошли через развод или были со своими партнерами 10-15 лет, почти всегда утверждали, что общение – важнейшее условие для того, чтобы все работало. Говорите часто. Говорите открыто. Говорите обо всем, даже если больно.

Опытные люди говорят, что в браке важно уважение

Но они также заметили, что люди, которые в браке 20, 30 или 40 лет, говорили об уважении. Только одно может спасти вас и вашего партнера – непоколебимое уважение друг к другу, вера друг в друга, вера в то, что ваш партнер выкладывается полностью в затруднительном положении. Кроме того, вы должны уважать самого себя. Так же и ваш партнер должен уважать себя.

Говорите обо всем открыто, особенно о том, что причиняет вам боль

Всегда говорите о том, что вас смущает в отношениях. Тогда появится доверие, которое построит близость. Многие из опрошенных вспоминают ее в контексте ревности и верности – позвольте партнеру пойти куда-то одному, не злитесь, когда видите, как он с кем-то разговаривает и тому подобное.

Ключ к установлению и сохранению доверия заключается в том, чтобы оба партнера были откровенны. Вот несколько советов:



• если вас что-то грызет, скажите об этом. Это важно не только для решения проблем, но и чтобы доказать партнеру, что вам нечего скрывать;

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• есть вещи, о которых вы не хотите кому-то рассказывать? Расскажите об этом партнеру;

• давайте обещания и выполняйте их. Единственный способ по-настоящему вернуть утраченное доверие – это ряд выполненных обещаний;

• учитесь отличать странное поведение партнера от собственных тараканов в голове (и наоборот).

Здоровые партнеры – здоровые отношения

Для здоровых и счастливых отношений нужны две счастливые личности, то есть два человека, каждый из которых сохраняет собственную индивидуальность, собственные интересы и занятия, которыми она занимается в свое личное время.

Давайте друг другу пространство и время на собственные интересы

"Никогда не меняйте себя ради своего партнера. Это выйдет боком и принесет страдания обоим. Будьте собой и, что очень важно – позвольте вашему партнеру быть собой. Ведь изначально именно эти два человека влюбились друг в друга", – сказал один из опрошенных.

Давайте партнеру пространство

Одним из самых популярных ответов были размышления о том, насколько важно создавать пространство и отделяться друг от друга. Это вызвано нехваткой доверия или боязнью того, что, если дать партнеру слишком много пространства, он больше не захочет быть вместе. Но эта неспособность дать партнеру быть самим собой является тонкой формой неуважения.

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Научитесь ссориться и прощать

Почти в каждом из 1500 писем упоминается успешное решение конфликтов. Советы читателей:

– не позволяйте себе персональных оскорблений;

– не переносите прошлые аргументы или конфликты в настоящую ссору. Это ничего не изменит и только удвоит разногласия;

– если страсти слишком разгораются, остановитесь. Отойдите ненадолго и возвращайтесь, когда эмоции утихнут;

– не забывайте о том, что "быть правым" не так важно, как то, чтобы оба человека почувствовали, что их слышат и уважают.

Главное – не пытаться изменить другого человека, а постарайтесь сохранить различия и, несмотря на них, любить друг друга и уметь прощать, когда ситуация доходит до крайности. Вам и вашему партнеру еще много раз придется поругаться, поэтому убедитесь, что вы будете делать это из-за чего-то действительно важного.

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Счастье состоит из мелочей

"Если вы не выделяете время для совместного обеда, прогулок и походов в рестораны или кино, то станете просто соседями по комнате. Самое важное – оставаться вместе, несмотря на взлеты и падения", – написал один из читателей.



Не забывайте о привычных подарках и прогулках наедине

Такие простые вещи, как говорить друг другу "Я тебя люблю" перед сном, держаться за руки во время просмотра фильма, делать приятные мелочи, являются особенно важными.

Отношения людей несовершенны, потому что люди тоже несовершенны. Они хотят разного в разное время и добиваются этого разными путями. Выясните, что у вас получается лучше всего, что вы любите, а что терпеть не можете делать, и, основываясь на этом, договоритесь со своей половинкой.