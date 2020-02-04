Как сделать свою семью здоровой: полезные советы от врачей

Все мечтают иметь здоровую и счастливую семью, однако этого не всегда легко добиться. Поэтому мы собрали для вас лучшие советы, которые помогут сохранить себя и своих близких в лучшей форме и защитить от болезней.

В частности, большое значение для сохранения и укрепления здоровья семьи имеют правильно организованные быт и режим отдыха, передает издание Focus.

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Как сделать свою семью здоровой

Не бойтесь грязи

Многочисленные исследования показали, что чрезмерная гигиена ослабляет иммунную систему и может сделать организм склонным к аллергии и инфекций. Дети, выросшие в городе, более чувствительны к аллергенам, вирусам и бактериям в зрелом возрасте, чем те, кто провел детство в деревне.

Особенно для детей младшего возраста важно, чтобы иммунная система была подвергнута испытанию. Суета в грязи, контакт с животными – это такие тренировки, укрепляющие иммунную систему.

Избегайте заражения

Если ребенок приносит простуду с детского сада – болеет вся семья. Но так не должно быть. Вы можете защититься от вирусов и бактерий с помощью простых способов: кашлять и чихать в бумажный носовой платок.

Тщательно мойте столовые приборы и игрушки, к которым прикоснулся больной член семьи и тому подобное. Частое мытье рук также защищает, если вы это сделаете правильно: хорошо мойте руки в течение по крайней мере 20 секунд.



Тщательно мойте руки с мылом / Фото Unsplash

Следите за сном

Ничто не важно для развития мозга, мышц, иммунной системы и клеток организма так, как нормальный здоровый сон. Фиксированное время засыпания и подъема важно: у детей развивается регулярный режим.

Поэтому ложитесь спать в одно и то же время каждый день. Выключайте телевизор, ноутбук, смартфон за час до сна. А вот чтение или разговор пред сном помогают вам уснуть.

Продолжайте двигаться

Если вы долго отдыхаете и увас нет физической активности, вы "ржавеете". Это касается и здоровья! С другой стороны, те, кто регулярно занимается спортом, обладают не только лучшей выносливостью и крепкими мышцами. Ведь, согласно исследованиям, спорт защищает сердце, укрепляет иммунную систему, а также поддерживает мозг в форме.

Поэтому покажите хороший пример как родители, и как можно быстрее пробудуте у малышей интерес к спорту и физическим упражнениям. Поощряйте своих детей попробовать разные виды спорта, пока они не найдут тот, который им больше подходит.

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Полюбите здоровое питание

Чем раньше детям позволять помогать на кухне, и делать с ними покупки, тем веселее они будут развиваться в здоровом питании.

Вы можете ввести правило, что тарелка всегда должна быть максимально красочной. Например, подайте зеленое гороховое пюре, красный томатный соус, морковь и немного черники и малины на десерт. Это не только выглядит аппетитно, но и обеспечивает различными витаминами.

Знайте семейную историю

Риски и восприимчивость к болезням часто наследуются. Хорошее знание истории болезни близких родственников помогает распознать симптомы на ранней стадии и облегчить диагностику у врача.

Это касается и физического и умственного розвития. Если ребенок научился говорить поздно, то это не обязательно расстройство или болезнь, если такая же ситуация была с мамой, папой, дедушкой или бабушкой.

Укрепляйте самосознание

Сделайте паузу, прислушайтесь к себе и отреагируйте на сигналы собственного тела. Это один из самых простых способов профилактики здравоохранения – ведь наше подсознание обычно чувствует первым, когда в организме чего-то не хватает.

Поэтому реагируйте на своего ребенка, если он голоден или хочет пить, если ему нужно сходить в туалет или что-то болит. Также поощряйте их не подавлять чувства, такие как страх, гнев или горе, а выражать их.



Будьте искренними с детьми, чтобы они вам рассказывали все / Фото Unsplash

Как можно тренировать самосознание: пусть каждый член семьи лежит на полу в гостиной семь минут с закрытыми глазами, чтобы он мог слушать собственное тело. Вы слышите дыхание, у вас что-то чешется, булькает в животе? Затем все рассказывают, что почувствовали и услышали. Лучше всего выполнять упражнение как вечерний ритуал перед сном – это помогает снять ежедневный стресс.

Выстройте доверие в семье

Маленькие дети и подростки должны постоянно чувствовать, что они могут поговорить с родителями о чем угодно – будь то боль, проблемы в школе или собственные проблемы. Это важно не только для того, чтобы иметь возможность распознавать проблемы на ранних стадиях, но и для защиты психического здоровья.

К тому же, всегда воспринимайте своего ребенка серьезно, особенно когда он плачет или боится неважных вещей. И будьте хорошим примером для подражания.

Поддерживайте друг друга

Даже идеальная семья часто нуждается в помощи. Не стесняйтесь принимать предложение побыть няней от друзей, соседей или бабушек или организовывать профессиональный уход за детьми. Ведь дети получают пользу от контактов с разными людьми во время развития – согласно исследованиям, это поможет укрепить их отношения с родителями.