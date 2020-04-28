Как семьи страдают во время карантина

Большинство стран ввели карантин для избежания распространения пандемии COVID-19. Однако такая самоизоляция приводит ко многим проблемам в обществе. В частности, увеличилось количество домашнего насилия и случаи депрессии.

Семьи сталкиваются с различными вызовами во время карантина, пишет Medical Xpress.

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Проблемы с психическим здоровьем

Примерно 20% взрослых США имеют ухудшенное состояние психического здоровья, более 4 миллионов переживают серьезные психические заболевания. А все потому, что изоляция усиливает депрессию и тревожность.

В частности тем, кто имеет проблемы с психическим здоровьем, может быть трудно во время карантина получить положенные лекарства и лечение. Как результат, некоторые могут обратиться к алкоголю или наркотикам для самолечения. А это не только вредит человеку, но и значительно увеличивает риск домашнего насилия.

Домашнее насилие

В ООН сообщают, что в мире существенно увеличились случаи домашнего насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Украине количество обращений о домашнем насилии увеличилось вдвое, за первый месяц карантина было более 2 тысячи обращений.

К тому же, исследования говорят о том, что кризис увеличивает частоту домашнего насилия и степень тяжести. Сейчас каждая вторая убитая женщина в мире умирает от рук партнера или члена семьи.



Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

Насилие над детьми

В США ежедневно пять детей умирают от жестокого обращения и пренебрежения родителей. Социальная изоляция, экономические последствия, закрытия школ и стресс влияют на семьи, которые постоянно находятся в тесных помещениях. Соответственно растет количество случаев насилия над детьми.

Беременные женщины

При возникновении чрезвычайных ситуаций страдают и беременные женщины. Так, к примеру, во время вспышки COVID-19 в Китае уход за родами иногда прекращался. Беременных женщин могут переселить, чтобы освободить место для пациентов с пандемией. Много сил медработников идут на лечение больных коронавирусом.