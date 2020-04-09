Как семья влияет на вашу самооценку

Формирование самооценки во многом зависит от того, в какой семье воспитывался человек. Ведь, обычно, именно из мыслей родных мы строим мнение о себе. И если в этих словах мало любви, нежности, близости и поддержки, тогда ребенок вступает во взрослую жизнь, не осознавая свою ценность и не оценивая собственные достижения.

Ребенок должен иметь достаточно "топлива", которое придавало бы ему решительности, уверенности в себе и чувства своей значимости, тогда его "двигатель" сможет запуститься, чтобы довести до счастья и успеха, пишет издание "Воспитай".

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Как формируется самооценка? Формирование самооценки начинается в детстве, но не только детские годы полностью определяют человека. У каждого есть возможность дорабатывать свой характер самостоятельно.

Однако воспитание действительно играет огромную роль. Именно поэтому некоторые люди не могут вылечить полученные в детстве раны до конца своей жизни.

Что должны делать родители? Они должны быть эмоционально связанными с ребенком. Исследования показывают, что в среднем даже хорошие родители в 40% случаев не поддерживают близкую эмоциональную связь со своими детьми.



Поддерживайте ребенка и верьте в его силы / Фото 8world

Как говорят эксперты, главная причина заключается в том, что они не связаны даже с собой. Так, отец, который живет в стрессе, постоянных конфликтах, эмоциональной нестабильности, бессознательно посылает эти негативные сигналы своему ребенку. Впоследствии ребенок впитает эту информацию и спроектирует ее на свою жизнь.

Кроме того, если у родителей у самих низкая самооценка, то воспитать уверенного в себе ребенка им будет крайне сложно.

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Какие факторы больше всего влияют на формирование личности? В детстве на формирование личности влияют в первую очередь три фактора: внешность, поведение и успеваемость в школе. То, как родители оценивают успех малыша, тоже определяет мнение ребенка о себе. Если его регулярно критикуют, это вызывает беспомощность, чувство одиночества, неуверенности и страх.

Кроме того, родители должны быть эмоционально чуткими к своим детям, поэтому перестаньте сравнивать своих детей с другими детьми, с собой. Не говорите ребенку, что у него нет способностей или что однокласснику обучение дается легче. Не портите самооценку ребенка чрезмерной критикой, насмешками, негативными утверждениями.

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