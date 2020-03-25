Как сформировать график ребенка на время карантина: советы психолога

Все школы и детские сады полностью закрыты из-за вспышки коронавируса. А потому полная изоляция дома вероятно не просто дается каждому ребенку. Как правильно сформировать график ребенка – читайте дальше.

Карантин – это прекрасное время, чтобы посмотреть насколько график семьи подходит всем ее членам. Об этом в эфире программы "Утро на 24 канале" рассказала детская психолог Дарья Селиванова.

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"Сейчас мы живем в такое время, что невозможно учитывать исключительно интересы ребенка, если они разнятся с интересами родителей. И важно график так оптимизировать, чтобы он удовлетворял всех членов семьи, и не только детей", – пояснила Дарья Селиванова.

Но также важно, чтобы сохранялась структура и дисциплина, чтобы ребенку было проще готовиться к переходу в другую деятельность,

– сказала психолог.

Она отметила, что также стоит учитывать возраст ребенка. Для младших принципиальнее придерживаться одинакового графика. Старшие дети – являются мобильными.

"Но стоит помнить один момент – дети очень быстро приспосабливаются к изменениям, если, конечно, родители готовы заниматься переформированием графику", – добавила Селиванова.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала