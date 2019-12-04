Как смартфоны разделяют семьи: правдивая рекламная кампания – фото

Мобильные телефоны захватили мир уже давно. А в результате этого люди стали меньше общаться вживую или проводить время вместе. Поэтому центр психологических исследований по сотрудничеству с Ogilvy начал рекламную кампанию для противодействия этой антисоциальной тенденции.

Они придумали концепцию "телефонной стены", которая разделяет супругов, а также родителей и детей, передает издание Bored Panda.

Важно! Как воспитать у ребенка любовь к чтению

Еще в 2015 году было опубликовано три объявления, где изображены члены семьи, которые заблокированы "стеной смартфона". Так, на фото видно, как папа просматривает видеоклип, не глядя на то, что делает его сын.



Отец не обращает внимания на ребенка/ Фото Ogilvy

Мощная реклама освещает постоянную проблему чрезмерного "экранного времени" в Китае и является актуальной проблемой и для глобального общества.

Блестящую рекламу создал Донхай Лю, который в 2015 году работал в Ogilvy креативным директором. Он объясняет, что проблема возникла так же быстро, как и популярность смартфонов.



Муж ждет, пока жена отправляет сообщение / фото Ogilvy

Мужчина даже приравнивает эту проблему к употреблению наркотиков: "Чем больше мы получаем от этого, тем более нам нужно активизировать наши мозговые цепи, и следовательно, проблема развивается".

Сначала такая рекламная кампания может показаться безвредной или даже смешным, но все больше исследований доказывает, что проблема действительно серьезная. По статистике, средний пользователь смартфона тратит около 5 часов в день в телефоне.



Статистика по пользованию телефоном впечатляет/ Фото cloudstatic

Тем, кто стремится ограничить использование телефона, психологи рекомендуют вести учет того, каким устройством вы пользуетесь ежедневно, с какой целью и сколько времени, чтобы ограничить это.