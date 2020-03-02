Как снова влюбиться в своего партнера: 3 совета

Во время брачной церемонии супруги дают обеты, что будут оставаться друг с другом вовек. Однако, это касается не всех пар. Исследования показывают, что удовлетворенность отношениями у многих пар продолжает уменьшаться и после женитьбы. Отношения между ними начинают холодать, и начинает уменьшаться чувство любви к партнеру.

Почему же люди расходятся? Некоторые из самых распространенных причин: скука, отсутствие общения, нечестность, непонимание, недостаточная половая жизнь. Но, по словам экспертов, на самом деле это сводится к двум причинам – нехватка секса или нехватка общения, передает издание Yourtango.

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Однако, если вы оба понимаете смысл настоящей любви, то можете сохранить отношения и снова влюбиться друг в друга, даже сильнее, чем раньше.

"Иногда слова типа "мы уже не влюблены" звучат несколько странно. Тот же человек, который улучшил жизнь другого человека, сделал его счастливым, впоследствии говорит, что партнер не имеет для него никакого значения или даже раздражает его", – говорят психологи.

Здесь стоит понимать, что каждая пара проходит такой этап, но некоторым удается удержать отношения, тогда как другие – расходятся. Кому-то удается снова зажечь чувство и сохранить огонь любви. Как? Ниже приведено несколько способов – как сохранить искру в отношениях с вашим партнером.

Как снова влюбиться в своего партнера

Поймите истинное значение любви

Многие представляют отношения сказочной историей любви. Однако, такое понятие любви не соответствует действительности. Не только ваш партнер должен делать что-то для вас. Важна роль обоих людей.

Лучший способ испытать настоящую любовь – отдавать больше. Существует определенная радость в том, чтобы сделать кого-то счастливым.

Поддерживайте своего партнера, когда он/она попадает в беду, и не ориентируйтесь только на материалистические подарки для любимого/любимой. После того, как вы действительно ощутите радость приятных моментов, только тогда вы постепенно поймете настоящий смысл любви.

Практикуйте благодарность и обращайте внимание на позитивные черты партнера

Многие люди склонны сосредотачиваться только на вещах, которые им не нравятся в партнере. Это постепенно ухудшает их отношения, что может привести к разрыву или разводу.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на негативной стороне партнера, настоящую любовь можно почувствовать, когда вы практикуете благодарность и ориентируетесь на положительные стороны своего партнера.

Откройте свое сердце

После того, как столкнется с чувствами неприятия, боли, стыда и т. п. в прошлых отношениях, человек часто закрывается в себе. Однако, единственный способ восстановить чувство любви – это еще раз открыть свое сердце. Это требует мужества, но это даст вам огромные радость и счастье.

Будьте открыты со своим партнером, и это даст больше шансов узнать друг друга ближе.