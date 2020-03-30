Как сохранить хорошие отношения с родными на карантине: советы психолога
Много людей считают жизнь под одной крышей на время карантина страшным кошмаром. В то время, как они должны были бы наслаждаться семейным уютом или уединением. Как же не раздражаться и быть в хороших отношениях с людьми, с которыми вы живете в одном доме? Психологи дали полезные советы, которые помогут это сделать.
До карантина люди не проводили так много времени вместе, как сейчас. И они будут вынуждены сидеть в изоляции еще не одну неделю. В какой-то момент люди чувствуют, что общение с родными их раздражает, они начинают конфликты без особых причин или чувствуют себя виновными.
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Поэтому психоаналитик Марина Бабушкина рассказала изданию Освитория полезные советы, которые могут помочь во время самоизоляции.
Как сохранить хорошие отношения с родными на карантине
- Осознайте, что такое раздражение вполне естественное
Вы должны понимать, что вы не стали меньше любить близких, вы просто попали в необычные обстоятельства. Не огорчайтесь, когда читаете посты в соцсетях о том, как счастливо и гармонично проводят карантинное время другие семьи. У всех бывают срывы, просто о них не пишут.
- Договоритесь, что у каждого из семьи есть место, где можно уединиться
Это может быть даже одно место на всех: комната, часть комнаты, которая отгорожена от остального пространства или хотя бы завешена тканью. Каждый может побыть там, когда почувствует потребность, если "уголок" свободный.
Найдите время на себя, чтобы успокоиться / Фото Pinterest
- Каждый имеет право на время для себя
Поговорите с мужем/женой, чтобы не возникало обид, что немного тишины и уединения за любимыми делами защитят ваши отношения от лишних скандалов. Попробуйте приучить детей, что у родителей есть ежедневно хотя бы полчаса для себя. Папа и мама не должны все время развлекать их или быть "в зоне доступа".
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Тем более, что сейчас во многих семьях дома несколько взрослых – будет кому позаботиться о нуждах детей. Если семья живет по расписанию, можете ввести время, когда все одновременно имеют "время для себя".
Старайтесь говорить, чтобы вас четко поняли и свободно делитесь чувствами. Сейчас время избавиться от привычки намекать и ожидать, что о ваших потребностях и намерениях догадаются.
- "Не стоит расшатывать лодку, в которой вы все"
Прежде чем делать что-то, что повлияет на всю семью (даже самое простое — проветривать, громко включать музыку, идти на улицу и тому подобное), предупредите о своих намерениях других. Это значительно снижает уровень раздражения. А из таких вот мелочей, как неожиданно почувствовать холодный воздух во время игры или занятий, постепенно растет дискомфорт.
- Обсудите, если вас что-то не устраивает
Ищите обратную связь. Не накручивайте себя и не оставляйте в себе негативные переживания. Но и не горячитесь. Если что-то не так, дайте себе время успокоиться, а как только это произошло — деликатно поговорите о неприятном с другими.
Если возник конфликт, старайтесь обсудить его спокойно и без лишних эмоций. Ищите компромисс, в том числе с детьми.
Важность карантина / Инфографика 24 канала
Если участились ссоры между детьми, объясните им, чем это может быть вызвано во время самоизоляции. Вместе с ними подумайте о том, что может помочь. Составьте совместно подсказки или правила, как избежать ссор.
- Общайтесь онлайн вне семьи – с коллегами, друзьями
Впечатления и эмоции "извне" – это как проветривание помещения. Поэтому, не забывайте о своих знакомых. К тому же, это поможет вам расслабиться и поднимет настроение.
- Ежедневно хоть немного времени занимайтесь чем-то вместе
Будьте вместе, особенно если есть дети: готовьте, рисуйте, смотрите кино, играйте в настольные игры – можно придумать немало интересных всем членами семьи занятий.
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- Разберитесь с личными границами в семье
К примеру, кто-то впервые выяснит, что берут без разрешения его вещи, а кто-то не любит, когда пьют из его чашки и тому подобное. Вариантов много, а рецепт прост: всего заранее не предугадаешь. Поэтому если выясняете, что в чем-то нарушаете границы, запомните или даже запишите.