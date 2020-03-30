Как сохранить хорошие отношения с родными на карантине: советы психолога

Много людей считают жизнь под одной крышей на время карантина страшным кошмаром. В то время, как они должны были бы наслаждаться семейным уютом или уединением. Как же не раздражаться и быть в хороших отношениях с людьми, с которыми вы живете в одном доме? Психологи дали полезные советы, которые помогут это сделать.

До карантина люди не проводили так много времени вместе, как сейчас. И они будут вынуждены сидеть в изоляции еще не одну неделю. В какой-то момент люди чувствуют, что общение с родными их раздражает, они начинают конфликты без особых причин или чувствуют себя виновными.

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Поэтому психоаналитик Марина Бабушкина рассказала изданию Освитория полезные советы, которые могут помочь во время самоизоляции.

Как сохранить хорошие отношения с родными на карантине

Осознайте, что такое раздражение вполне естественное

Вы должны понимать, что вы не стали меньше любить близких, вы просто попали в необычные обстоятельства. Не огорчайтесь, когда читаете посты в соцсетях о том, как счастливо и гармонично проводят карантинное время другие семьи. У всех бывают срывы, просто о них не пишут.

Договоритесь, что у каждого из семьи есть место, где можно уединиться

Это может быть даже одно место на всех: комната, часть комнаты, которая отгорожена от остального пространства или хотя бы завешена тканью. Каждый может побыть там, когда почувствует потребность, если "уголок" свободный.



Найдите время на себя, чтобы успокоиться / Фото Pinterest

Каждый имеет право на время для себя

Поговорите с мужем/женой, чтобы не возникало обид, что немного тишины и уединения за любимыми делами защитят ваши отношения от лишних скандалов. Попробуйте приучить детей, что у родителей есть ежедневно хотя бы полчаса для себя. Папа и мама не должны все время развлекать их или быть "в зоне доступа".

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Тем более, что сейчас во многих семьях дома несколько взрослых – будет кому позаботиться о нуждах детей. Если семья живет по расписанию, можете ввести время, когда все одновременно имеют "время для себя".

Старайтесь говорить, чтобы вас четко поняли и свободно делитесь чувствами. Сейчас время избавиться от привычки намекать и ожидать, что о ваших потребностях и намерениях догадаются.

"Не стоит расшатывать лодку, в которой вы все"

Прежде чем делать что-то, что повлияет на всю семью (даже самое простое — проветривать, громко включать музыку, идти на улицу и тому подобное), предупредите о своих намерениях других. Это значительно снижает уровень раздражения. А из таких вот мелочей, как неожиданно почувствовать холодный воздух во время игры или занятий, постепенно растет дискомфорт.

Обсудите, если вас что-то не устраивает

Ищите обратную связь. Не накручивайте себя и не оставляйте в себе негативные переживания. Но и не горячитесь. Если что-то не так, дайте себе время успокоиться, а как только это произошло — деликатно поговорите о неприятном с другими.

Если возник конфликт, старайтесь обсудить его спокойно и без лишних эмоций. Ищите компромисс, в том числе с детьми.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Если участились ссоры между детьми, объясните им, чем это может быть вызвано во время самоизоляции. Вместе с ними подумайте о том, что может помочь. Составьте совместно подсказки или правила, как избежать ссор.

Общайтесь онлайн вне семьи – с коллегами, друзьями

Впечатления и эмоции "извне" – это как проветривание помещения. Поэтому, не забывайте о своих знакомых. К тому же, это поможет вам расслабиться и поднимет настроение.

Ежедневно хоть немного времени занимайтесь чем-то вместе

Будьте вместе, особенно если есть дети: готовьте, рисуйте, смотрите кино, играйте в настольные игры – можно придумать немало интересных всем членами семьи занятий.

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Разберитесь с личными границами в семье

К примеру, кто-то впервые выяснит, что берут без разрешения его вещи, а кто-то не любит, когда пьют из его чашки и тому подобное. Вариантов много, а рецепт прост: всего заранее не предугадаешь. Поэтому если выясняете, что в чем-то нарушаете границы, запомните или даже запишите.