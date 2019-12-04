Как сохранить идеальные отношения: секрет от голливудской пары
Звездная пара Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм поделились собственными советами, которые сделают отношения счастливыми и успешными.
Их считают одной из самых красивых пар Голливуда. Влюбленные вместе уже около восьми лет и даже имеют двухлетнего сына Джека, передает издание Ukr.Media.
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Как сохранить идеальные отношения?
- Не спешить со свадьбой
Джейсон и Рози начали встречаться еще в апреле 2010 года. Тогда Джейсон снимался в фильме "Защитник", а Рози – в "Трансформерах 3". Показалась вместе пара только на красной дорожке в феврале 2011 года. Но предложение актриса дождалась только через 5 лет.
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли
Заметим, что они помолвлены уже несколько лет, но до сих пор не сыграли полноценной свадьбы. У них есть маленький сын, потоэму как только он станет постарше, пара обещает официально жениться. "Мы с нетерпением ждем этого времени, но не ставим свадьбу в приоритет", – сказала Рози Хантингтон-Уайтли.
- Разделять обязанности
Рози признается, что распределенные обязанности в их семье – это хорошо и ее радует то, что любимый помогает ей ухаживать за ребенком. "Ему нравится вставать в пять утра, чтобы выполнить" родительские обязанности ", а я взамен могу поспать лишний час. Он практичный, и он замечательный папа", – отмечает актриса.
Рози с сыном
- Уважать слабости друг друга
Интересно, что голливудская пара разделяет весь быт и обязанности поровну, а также уважает силу, уверенность и амбициозность друг друга. Однако Джейсон и Рози знают, что не все идеальны, поэтому они могут спокойно время от времени казаться слабыми и это никак не влияет на брак в целом.
- Хранить приватность
Голливудская пара не выкладывает всю свою жизнь на страницах в соцсети. "Есть люди, которые хотят жить на камеру 24/7, но мы к ним не относимся", – говорит Джейсон Стэтхэм. Поэтому пара живет только для себя и не показывает на весь мир свою жизнь.
- Не бояться сделать ошибку
По словам пары, они адекватно реагируют на страх сделать выбор, решиться на серьезное изменение или просто совершить ошибку. Так, однажды Рози въехала на своей машине в джип Стэтхэма, но они оба посмеялись над ситуацией, а не превратили ее в крупный скандал с обвинениями.
Фанаты считают их отношения идеальными
"Бывали периоды, когда я не работала и чувствовала себя растерянной, но после того, как я стала мамой, я почувствовала себя гораздо увереннее в своем теле и в том, кто я есть. Это изменило мою жизнь", – добавила Рози Хантингтон-Уайтли .
- Поддерживать, а не ревновать к успехам
Хорошо, когда вы оба понимаете, какова ваша рабочая нагрузка и характер работы.
"Мне просто повезло, что я живу с кем-то, кто в равной степени увлечен своей карьерой так же, как и я. Хорошо, когда твой партнер рад за тебя и поддерживает во всем. Джейсон как раз такой. Он мой самый большой фанат, а я его фанат ", – добавляет Рози Хантингтон-Уайтли.