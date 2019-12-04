Как сохранить идеальные отношения: секрет от голливудской пары

Звездная пара Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм поделились собственными советами, которые сделают отношения счастливыми и успешными.

Их считают одной из самых красивых пар Голливуда. Влюбленные вместе уже около восьми лет и даже имеют двухлетнего сына Джека, передает издание Ukr.Media.

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Не спешить со свадьбой

Джейсон и Рози начали встречаться еще в апреле 2010 года. Тогда Джейсон снимался в фильме "Защитник", а Рози – в "Трансформерах 3". Показалась вместе пара только на красной дорожке в феврале 2011 года. Но предложение актриса дождалась только через 5 лет.



Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Заметим, что они помолвлены уже несколько лет, но до сих пор не сыграли полноценной свадьбы. У них есть маленький сын, потоэму как только он станет постарше, пара обещает официально жениться. "Мы с нетерпением ждем этого времени, но не ставим свадьбу в приоритет", – сказала Рози Хантингтон-Уайтли.

Разделять обязанности

Рози признается, что распределенные обязанности в их семье – это хорошо и ее радует то, что любимый помогает ей ухаживать за ребенком. "Ему нравится вставать в пять утра, чтобы выполнить" родительские обязанности ", а я взамен могу поспать лишний час. Он практичный, и он замечательный папа", – отмечает актриса.



Рози с сыном

Уважать слабости друг друга

Интересно, что голливудская пара разделяет весь быт и обязанности поровну, а также уважает силу, уверенность и амбициозность друг друга. Однако Джейсон и Рози знают, что не все идеальны, поэтому они могут спокойно время от времени казаться слабыми и это никак не влияет на брак в целом.

Хранить приватность

Голливудская пара не выкладывает всю свою жизнь на страницах в соцсети. "Есть люди, которые хотят жить на камеру 24/7, но мы к ним не относимся", – говорит Джейсон Стэтхэм. Поэтому пара живет только для себя и не показывает на весь мир свою жизнь.

Не бояться сделать ошибку

По словам пары, они адекватно реагируют на страх сделать выбор, решиться на серьезное изменение или просто совершить ошибку. Так, однажды Рози въехала на своей машине в джип Стэтхэма, но они оба посмеялись над ситуацией, а не превратили ее в крупный скандал с обвинениями.



Фанаты считают их отношения идеальными

"Бывали периоды, когда я не работала и чувствовала себя растерянной, но после того, как я стала мамой, я почувствовала себя гораздо увереннее в своем теле и в том, кто я есть. Это изменило мою жизнь", – добавила Рози Хантингтон-Уайтли .

Поддерживать, а не ревновать к успехам

Хорошо, когда вы оба понимаете, какова ваша рабочая нагрузка и характер работы.

"Мне просто повезло, что я живу с кем-то, кто в равной степени увлечен своей карьерой так же, как и я. Хорошо, когда твой партнер рад за тебя и поддерживает во всем. Джейсон как раз такой. Он мой самый большой фанат, а я его фанат ", – добавляет Рози Хантингтон-Уайтли.